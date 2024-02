La discoteca Capogiro di Curno (Bergamo) ha nuovi proprietari: ecco chi sono

Affare fatto. Dopo mesi di trattative il Capogiro Joyclub, la nota discoteca di Curno (Bg), ha un nuovo proprietario dopo 30 anni in mano allo storico patron Alberto Gamba: la neocostituita società Grix. Tra i soci con una quota significativa c'è Alberto Ribolla, commercialista e consigliere comunale della Lega. Tra gli altri si vocifera anche la presenza nell'operazione di un ex onorevole il cui più papabile nome è Paolo Grimoldi, deputato leghista di lunga data e segretario della Lega Lombarda. Gamba ora guarda al nuovo quartiere futuristico di Bergamo, ChorusLife.

Grimoldi, a quanto pare, sarebbe stato, infatti, il collegamento chiave che ha portato Ribolla a entrare in contatto con il fratello Carlo, il cui nome è associato a proprietà di locali di tendenza a Milano, come la Terrazza Duomo 21 e The Club. Gamba precisa che il gruppo gestisce marchi importanti nel mondo della moda e dell'intrattenimento notturno, e aveva un forte interesse nell'acquisire il Capogiro. In ogni caso, il Capogiro non cambierà e manterrà intatte tutte le caratteristiche che lo hanno reso una delle discoteche più amate della zona, in primis la sicurezza, e l'intrattenimento pulito.

Ora mentre Ribolla si concentrerà ad ampliare e potenziare l'offerta di intrattenimento del Capogiro attraverso la sinergia con partner milanesi, Gamba, punta tutta la sua attenzione sulle palestre Sportpiù, in particolare sul nuovo centro sportivo a Chorus Life, il nuovo format di rigenerazione urbana che sta nascendo a Bergamo.