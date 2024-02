Gheni Restaurant, a Venezia il mix perfetto tra tradizione e contemporaneo

Gheni Restaurant rappresenta un nuovo capitolo culinario per Venezia, dove tradizione e innovazione si fondono armoniosamente. Con un team guidato dallo chef Pierluigi Lovisa e l'artigiano del pane di Eugen Gjokaj (imprenditore conosciuto, per l'appunto, come Gheni), il ristorante promette un'esperienza gastronomica di livello nel cuore della città lagunare. Il ristorante, situato in Fondamenta Savorgnan numero 535 nel sestiere di Canareggio, è frutto di un attento lavoro di ristrutturazione di un ex magazzino. Questa struttura, sapientemente trasformata con classe ed eleganza, fornisce il palcoscenico perfetto per un'esperienza culinaria di alta qualità. Insomma, un nuovo indirizzo per mangiar bene sulla laguna.

Gheni, nuovo indirizzo per il fine dining a Venezia

Gheni Restaurant, la filosofia culinaria dello chef Pierluigi Lovisa

La cucina di Gheni Restaurant è affidata al talentuoso chef Pierluigi Lovisa, originario di Lamon (Belluno) e veneziano d'adozione. Definendo la sua cucina come "progressiva", Lovisa mescola tradizione e creatività, portando avanti una visione culinaria unica. Con un background che include rinomati ristoranti veneziani e riconoscimenti alle Olimpiadi e ai Mondiali di cucina creativa, Lovisa offre un approccio raffinato alla gastronomia.

In cucina lo chef Pierluigi Lovisa (a sinistra), Eugen Gjokaj è l'addetto alla panificazione

Il menu di Gheni Restaurant riflette l'approccio "cucina prog" di Lovisa, con una selezione di piatti di terra e di mare e una particolare attenzione al vegetale.

Tradizione e creatività le parole chiave dello chef Lovisa

Piatti come "Uovo 62 con tartufo e patate affumicate" e "Gnocchi sferici alle rape rosse" mostrano l'impegno del ristorante nel bilanciare la raffinatezza culinaria con sapori audaci e innovativi.

Gheni Restaurant, l'arte bianca di Gheni

Gheni, di origine albanese ma radicato in Italia dal 1999, arriva in Italia a 15 anni, e da subito è stato folgorato dalla passione per il pane lavorando in un panificio della provincia di Venezia. Nel 2011 apre il suo primo panificio a Mira (Venezia), per poi trasferirsi 2016 a Mirano (Venezia) in un nuovo negozio dove, oltre al panificio, avvia anche la pasticceria e il bar caffetteria. «Nasco panificatore - spiega Gheni - e il ristorante riflette la mia dedizione per il vero pane buono, capace di creare un connubio tra la tradizione dell’arte bianca e l'innovazione culinaria. La vita mi ha portato a Venezia e dedico questo nuovo locale proprio alla città, ai veneziani e a chi ama la laguna».