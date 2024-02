Topi... da ristorante: furto milionario di vini nel locale di Ratatouille

A molti forse il nome del ristorante, di per sé, non dirà molto. Ma se colleghiamo il locale in questione al film Ratatouille, allora forse qualche lampadina si accenderà. Spiacevole, quanto costoso, inconveniente per lo storico indirizzo francese al quale si sono ispirati i produttori del celebre film di animazione: Tour D'Argent il nome del locale (una stella Michelin) che deve fare i conti con la scomparsa di pregiate bottiglie di vino dal valore di oltre un milione e mezzo di dollari.

Rubato vino per il valore di oltre 1,5 milioni di dollari dal ristorante che ispirò Ratatouille

Vini rari scomparsi dal ristorante di Ratatouille

L'allarme legato bottiglie mancanti, tra cui un prestigioso Romanee Conti, è scattato a seguito di un inventario di routine della grande cantina del ristorante (tra le più ricche di Francia), che vanta una strabiliante collezione di 300mila bottiglie, rendendola la cantina più grande di Parigi. Il rinomato ristorante, riaperto in ottobre dopo un'estesa ristrutturazione durata 18 mesi, si trova ora ad affrontare la misteriosa scomparsa di 83 bottiglie di vino a dir poco prezioso. L'ultimo inventario, condotto nel 2020, è il punto di riferimento per stimare le perdite. Di fatto, il furto potrebbe essere avvenuto in qualsiasi momento tra gennaio 2020 e la verifica tenutasi nel corso dell'inventario più recente. I ladri però forse non sapevano come ogni bottiglia fosse numerata, il che renderebbe più complicata la vendita della refurtiva.

Il Tour D'Argent è uno dei ristoranti più storici di Francia

Il Tour d'Argent, con i suoi 442 anni di storia, offre non solo un'esperienza gastronomica, ma vanta anche spettacolari vedute su Notre Dame. Il ristorante ha subito una trasformazione significativa durante la recente ristrutturazione. Ora presenta un bar al piano terra, una lussuosa suite per hotel, una terrazza panoramica e una cucina a vista nella sala da pranzo. Sebbene il furto sia stato segnalato alla polizia francese, al momento non sono emersi elementi di una rapina, secondo quanto riportato dalla Bbc.