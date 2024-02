L'£$Italia a Tavola$£ nel 2024: un viaggio tra gli ultimi trend

Nel 2024, le tavole degli italiani non saranno solo un posto dove mangiare ma un palcoscenico di innovazione, sostenibilità e sapori esplosivi. Ma quali sono le tendenze del consumo “food at home” per il nuovo anno? Eccovi una piccola guida attraverso i trend e le parole chiave che scuoteranno il nostro lifestyle casalingo: circolarità, functional eating, home gardening, smart kitchen, meal kits e eating optimised le parole chiave che ci accompagneranno in questo viaggio attraverso i trend 2024.

Circolarità, la rivincita degli avanzi: obiettivo zero sprechi e spirito più sostenibile. Le famiglie italiane riscopriranno il valore degli avanzi non più come un “ho il pranzo pronto per domani a lavoro” ma in una forma più creativa, trasformandole in vere e proprie rivoluzioni fantasiose di cui essere orgogliosi.

A braccetto con il concetto di circolarità anche l’utilizzo degli scarti da sempre bistrattati, come per i ciuffi delle carote: ricchi di minerali sono ideali per insaporire brodi o preparare pesti gourmet.

Ecopack e prodotti sfusi: le famiglie del 2024 avranno finalmente un occhio di riguardo per i packaging sostenibili, monomateriali, biodegradabili e, addirittura, per i prodotti sfusi da acquistare in negozi specializzati e mercati.

Dopo anni dove era il marketing a “spingere” il consumatore verso determinate scelte d’acquisto per valorizzare al meglio i propri valori di brand oggi siamo diventati più consapevoli ricercando noi in primis le opzioni più sostenibili.

Cibo funzionale per il benessere: un tempo era la caccia alla dieta più funzionante, oggi è “wellness” la parola chiave per indicare lo stile di vita più alla moda.

Superfood, erbe adattogene, ingredienti ricchi di nutrienti diventeranno i protagonisti delle nostre dispense e delle nostre ricette. L’obiettivo non è più dimagrire ma, semplicemente, sentirsi bene.

Home gardening a metro zero: sui balconi, nei terrazzi e nei giardini… sempre più famiglie scelgono di coltivare il proprio cibo a casa per avere ingredienti freschi direttamente sulla tavola e come forma di hobby. Questo revival “mani nella terra” non solo promuove la sostenibilità ma anche una connessione più profonda con il cibo che consumiamo.

Smart kitchen: la tecnologia entrerà sempre di più nelle nostre cucine attraverso elettrodomestici futuristici e intelligenza artificiale connessa con i nostri smartphone con l’obiettivo di semplificare la preparazione dei pasti, sarà il nostro forno a dirci quando è pronta la torta di carote anche senza programmare il timer o inserire i gradi di cottura, una vera rivoluzione per i neofiti in cucina.

Meal kits tailor-made: una risposta innovativa per chi cerca comodità senza sacrificare la qualità. Con ingredienti freschi e ricette gourmet consegnate direttamente a casa, le famiglie italiane potranno godere di esperienze culinarie sofisticate senza dover pianificare e cercare ingredienti.

Eating Optimised: l’estrema personalizzazione della propria dieta sarà un trend nel 2024. Grazie ad app avanzate e dispositivi intelligenti che, dopo un lungo test ricco di domande, forniscono piani alimentari basati su preferenze individuali, esigenze nutrizionali e dati biometrici. Ogni pasto è ottimizzato per soddisfare le esigenze specifiche di ogni individuo.

Il 2024 si prospetta un anno all’insegna del volersi bene e del riscoprire il valore del cibo come nutrimento, benessere e divertimento. Unico appunto: non farsi sovrastare dall’intelligenza artificiale imparando invece a governarla con l’obiettivo di semplificarci la vita e ricordandoci sempre che una ricetta scritta a mano dalla nonna sarà sempre più buona.

Cinque segreti anti-spreco

Buccia di patate: chips croccanti per il tuo prossimo aperitivo!

chips croccanti per il tuo prossimo aperitivo! Scorze di agrumi: sciroppi, canditi e acque aromatizzate energizzanti.

sciroppi, canditi e acque aromatizzate energizzanti. Foglie di cavolo: per involtini fusion, vellutate e pesti alternativi.

per involtini fusion, vellutate e pesti alternativi. Pane raffermo: gnocchi di pane per la domenica in famiglia.

gnocchi di pane per la domenica in famiglia. Albumi rimasti in frigo: una torta di albumi o i pancake per colazione.

Marketing tips: la smart kitchen dei sogni

Elettrodomestici: il frigo 2.0 ha una videocamera che mostra i prodotti al suo interno e li memorizza, avvisandoti quando stanno per finire ed è ora di fare la spesa. La lavastoviglie futuristica sa già qual è il programma adatto per i tuoi piatti, impara i tuoi cicli di lavaggio preferiti e ti consiglia il migliore.

Assistenza vocale: "Ok Google, cosa cucino stasera?" Gli assistenti vocali rendono la cucina ancora più divertente! Con un semplice comando vocale, puoi accedere a ricette, suggerimenti e istruzioni senza dover toccare nulla.

Connettività Avanzata: la Smart Kitchen è sempre connessa, può controllare i tuoi elettrodomestici da remoto con il tuo smartphone. Immagina di poter accendere il forno mentre sei ancora in ufficio o di verificare cosa c'è nel frigorifero direttamente dal supermercato. La comodità è la chiave!

Ricette Interattive: la cucina diventa un luogo di ispirazione grazie alle app di ricette interattive. Immagini dettagliate, video esplicativi e suggerimenti personalizzati rendono ogni piatto una vera avventura culinaria. Seguire una ricetta non è mai stato così coinvolgente e divertente!

Controllo Remoto: il tuo smartphone diventa il tuo chef personale. Con il controllo remoto, puoi monitorare e regolare gli elettrodomestici anche quando sei lontano dalla cucina. Hai mai sognato di preparare una cena deliziosa mentre rilassato sul divano? La Smart Kitchen lo rende possibile!

Follow

@rucoolaaa: paladino dell’anti-spreco intelligente, insegna a utilizzare gli scarti della verdura ripiantandoli per dargli una nuova vita.

La parola del mese: Meal Prep

Da “meal preparation” è un'attività che coinvolge la pianificazione, la preparazione e la conservazione anticipata di pasti o porzioni di cibo per una settimana, per facilitare la gestione del tempo, risparmiare e garantire un'alimentazione sana ed equilibrata.