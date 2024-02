Gruppo Ferrero, fatturato in crescita: +20,7%, arriva a 17 miliardi di euro

È arrivato a 17 miliardi di euro, con un incremento del 20,7%, il fatturato del gruppo Ferrero, come emerge dal bilancio consolidato, al 31 agosto 2023, approvato dal gruppo attraverso la holding Ferrero International Sa. Aumento a due cifre (+13,9%) anche sul fronte della forza lavoro: i dipendenti sono passati dai 41.441 del 31 agosto 2022 ai 47.212 di 12 mesi dopo. Gli stabilimenti produttivi Ferrero nel mondo al 31 agosto 2023 erano 37 rispetto ai 32 dell'anno precedente.

Cresce il fatturato del Gruppo Ferrero

«Oltre alla crescita dei ricavi, anche la forza lavoro globale è aumentata di oltre 5.000 persone, a testimonianza della visione a lungo termine della nostra strategia aziendale», ha commentato il chief financial officer Daniel Martinez Carretero.

Ferrero, l'ampliamento in Italia e nel Mondo

Alla fine di gennaio 2023, il Gruppo ha completato l'acquisizione di Wells Enterprises Inc., delle sue attività e del suo portafoglio di marchi iconici, tra cui Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top. L'acquisizione è «parte dell'ambiziosa crescita strategica del Gruppo Ferrero, volta ad espandere le proprie attività in Nord America e nella categoria del gelato». L'accordo comprendeva anche quattro stabilimenti produttivi statunitensi, situati negli stati di Iowa, Nevada e New York.

La produzione dei nuovi Kinderini

A fine marzo 2023, il Gruppo ha inoltre finalizzato l'acquisizione di Fresystem, azienda italiana a conduzione familiare che produce prodotti da forno surgelati. Un'acquisizione che rientra nei piani strategici di crescita di Ferrero e segue il lancio dei Nutella Muffins, prodotti proprio da Fresystem già dal 2021. Il Gruppo ha ampliato la propria capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di prodotti Ferrero. Nel periodo in questione, ha effettuato investimenti totali per 811 milioni di euro, in beni immobili, impianti e macchinari in Italia, Stati Uniti, Germania e Spagna.

Ferrero continua ad innovare

L'innovazione «rimane al centro del DNA aziendale, al fine di supportare la crescita dei marchi più iconici di Ferrero, espandendo la loro presenza in nuove categorie del segmento di mercato dello Sweet Packaged Food, soddisfacendo così le nuove esigenze dei consumatori». L'annuncio del deposito del marchio Nutella Plant Based, la crema spalmabile rivolta a vegani e intolleranti al lattosio, e l'attesa per i 60 anni della Nutella stessa erano stati preceduti anche dal lancio dei Kinderini, biscotti pensati per la prima colazione: si tratta di un frollino al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto di Kinder.

Il gelato Kinder Chocolate

Ferrero ha anche affiancato il Kinder Chocolate Ice-Cream a dei grandi classici dell'azienda come Rocher, Pocket Coffee, Raffaello e Kinder Bueno con l'obiettivo di accorciare il gap con dei giganti del settore come Sammontana e Nestlé.

Ferrero, qualità non soltanto in tavola

Lo scorso anno Ferrero è risultata anche l'azienda italiana con la migliore reputazione secondo l'Italy Reputation Ranking 2023 ed era al primo posto anche per Esg Index. Ferrero è anche attiva in diversi progetti: da quello in Costa d'Avorio insieme a Save the children per provvedere alla protezione e all'educazione dei bambini vittime di sfruttamento nelle piantagioni di cacao a “Pane & Nutella”, un viaggio un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente come il pane, ma anche di un'arte antica.

Nutella si prepara a festeggiare i 60 anni

Sotto la guida del Presidente Esecutivo Giovanni Ferrero, «all'approccio a lungo termine del Gruppo verso la crescita, si aggiunge un'attenzione sempre costante alla sostenibilità. La strategia di sostenibilità del Gruppo si concentra su quattro pilastri chiave: protezione dell'ambiente, approvvigionamento sostenibile di ingredienti di alta qualità, promozione di un consumo responsabile e valorizzazione delle persone».