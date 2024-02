Bella Atmosfera e Tris di Dolci: da Viander soluzioni di gusto e servizio

Viander di Torgiano (Pg) commercializza più di mille prodotti alimentari e serve 25 mila clienti sul territorio nazionale e in oltre 50 paesi. Fanno parte del gruppo anche due aziende produttive. Agriconserve, nel cuore del Salento, dove i vegetali vengono lavorati entro poche ore dalla raccolta, e Top Single Service a San Giovanni in Croce, Cremona. Azienda che negli ultimi anni si è distinta come punto di riferimento per la produzione e ideazione di salse.

Viander: tecnologia e valore aggiunto

A Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza che si è tenuto a Riva del Garda (Tn) Viander ha presentato Bella Atmosfera e Tris di Dolci.La linea vaschette Bella Atmosfera nasce grazie all'atmosfera protettiva applicata alla conservazione fuori frigo dei vegetali, trattati in modo “gentile”, in modo da conservare gusto, qualità organolettiche e consistenza.

Tris di Dolci firmato Viander

Vaschette, inoltre che hanno solo il 5% di olio e si mantengono fuori dal frigorifero come una latta. Una linea completa di vaschette che sviluppa un ventaglio di decine di referenze. Tris di Dolci propone Tiramisù, Cheese-cake e Panna cotta serviti in bicchieri Bormioli. Un'offerta ad alto contenuto di servizio ed elevato valore aggiunto in grado di rivelarsi un'esperienza davvero speciale per la clientela.

Viander

Strada St. E.7 - 06089 Torgiano (Pg)

Tel 075 985169