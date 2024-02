Italiani pazzi del pollo fritto: Kfc aumenta il fatturato del 25% nel Belpaese

In Italia tutti pazzi per il pollo fritto. Infatti, nel 2023 Kentucky Fried Chicken, per tutti Kfc, ha registrato un giro d'affari in crescita del 25% (superando i 140 milioni di fatturato) rispetto all'anno precedente nel Belpaese, sostenuto sia da una crescita delle vendite a perimetro costante, sia dall'apertura di 14 nuovi ristoranti. A rendere noti questi dati è stata proprio l'azienda statunitense in un comunicato diffuso alla stampa, nel quale si specifica poi che nel corso di quest'anno Kfc punta a inaugurare 28 nuovi ristoranti, il doppio di quelli aperti nel 2023.

Il giro d'affari di Kfc in Italia nel 2023 Kfc è aumentato del 25%

Kfc, gli obiettivi e le novità per il 2024

L'obiettivo è di superare le 100 insegne già nei prossimi mesi, seguendo il ritmo che ha già visto due nuove aperture in gennaio. Saranno 600 i nuovi posti di lavoro creati grazie ai nuovi ristoranti in apertura nel 2024: nuove posizioni che si aggiungono alle oltre 1700 figure professionali già inserite nel gruppo con contratti prevalentemente a tempo indeterminato sia part time che full time.

Le novità per quest'anno riguardano anche il sistema complessivo di Kfc in Italia, che oggi si basa sulla sinergia fra 16 franchisee. Nel 2023, le nuove aperture sono state realizzate per il 90% proprio dai franchisee e 4 di essi hanno raddoppiato il numero di ristoranti gestiti. Nel 2024 il sistema di franchising di Kentucky Fried Chicken si rafforzerà con l'ingresso di 8 nuovi imprenditori, che a fine anno saranno quindi 24 in tutto.

Kfc, a Verona il primo cameriere robot

Durante il 2023, poi, Kfc è stata protagonista di una grande novità portata nel Belpaese. A Verona, infatti, al primo piano del ristorante in piazza delle Erbe, ha debuttato il primo cameriere robot dell'azienda (in via sperimentale). La scelta della città scaligera non è casuale, spiega il gruppo americano. La città attrae costantemente turisti italiani e stranieri per le sue meraviglie artistiche, offrendo a un vasto pubblico l'opportunità di sperimentare il primo cameriere robot di Kfc, rendendo l'esperienza accessibile anche ai visitatori provenienti da lontano. Ma come funziona?

Ecco come funziona Buck, il primo cameriere robot di Kfc

Questo prototipo è stato sviluppato con cura dall'agenzia lombarda Communikare, specializzata in robotica e intelligenza artificiale. Ma come funziona Buck? Grazie a sensori di movimento e rilevatori di ostacoli, il cameriere robot è in grado di portare fino a quattro vassoi ai tavoli, garantendo ai clienti il massimo della comodità e del divertimento. Il processo è semplice: basta ordinare il proprio menu preferito al kiosk o in cassa, scegliere un tavolo e scannerizzare il Qr code. Una volta inserito il numero d'ordine presente sullo scontrino non resta che sedersi e aspettare l'arrivo di Buck col carico di pollo fritto.

A Verona è sbarcato Buck, il primo cameriere robot di Kfc

«Con la novità dei robot per il servizio ai tavoli abbiamo voluto sottolineare l'approccio giovane, cool e innovativo che da sempre caratterizza il brand Kfc - ha spiegato il chief marketing officer di Kfc Italia, Marzia Farè. L'obiettivo è offrire ai nostri clienti un'esperienza memorabile e unica nel suo genere, che introduce per la prima volta il servizio direttamente al tavolo nei ristoranti Kfc».