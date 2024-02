L'Italia è strategica per Emirates. E in cucina sono 77 milioni i pasti serviti

Emirates accelera sugli investimenti in aerei e nuove rotte per tornare ai livelli pre Covid, e l'Italia resta sempre un mercato strategico per la compagnia. A rivelarlo è Flavio Ghiringhelli, country manager per l'Italia di Emirates, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Una compagnia che ogni anno serve di 77 milioni di pasti l'anno, preparati da 1400 cuochi dedicati, che operano nella vasta Emirates Flight Catering Facility di Dubai e nei catering partner in tutto il mondo.

I numeri di Emirates “in cucina”

Nel corso di un anno a bordo di Emirates, i clienti hanno consumato ogni mese un'ampia varietà di pasti nutrienti e deliziosi scelti da un ricettario di 2.200 pietanze diverse. Bilanciando carboidrati, proteine e verdure essenziali, Emirates ha servito 6 milioni di kg di pollo fresco, 350mila kg di manzo, 266mila kg di filetti di salmone atlantico, 2,2 milioni di kg di patate, 1,7 milioni di kg di uova pastorizzate e 3,1 milioni di kg di pane e dolci appena sfornati, oltre a migliaia di pasti vegani e vegetariani.

Tutti i numeri di Emirates “in cucina”

Elevando la cucina emiratina con sapori e gusti raffinati, gli chef utilizzano una vasta gamma di ingredienti per creare piatti deliziosi in tutte le classi. In un anno, gli chef di Emirates hanno utilizzato più di 938mila kg di panna fresca, 32mila kg di anacardi Masala, 98mila kg di fragole fresche e 42mila kg di insalate provenienti da Bustanica, la più grande fattoria verticale del mondo di proprietà di Emirates. I clienti di First e Business Class, che hanno apprezzato la qualità dei prodotti a bordo, hanno consumato 3,5 milioni di bottiglie monodose di olio d'oliva e aceto balsamico dell'acclamato artigiano italiano Monte Vibiano, 14mila kg di formaggio feta australiano della Yarra Valley e hanno mangiato 1,2 milioni di bistecche di filetto di manzo. In First Class, invece, l'anno scorso i clienti che hanno gustato caviale illimitato consumando ben 10.350 kg di questa prelibatezza.

Emirates e gli ingredienti di prima qualità

Per creare piatti che rivaleggiano con quelli serviti nei migliori ristoranti, Emirates incorpora ingredienti di prima qualità di fama mondiale e specialità regionali come il tartufo, il foie gras, il merluzzo nero, l'aragosta canadese, il petto di pollo alimentato a mais, le alghe giapponesi nori, la pasta fatta a mano di Emirates, il sushi e il pesce glacier 51. I piatti sono ulteriormente arricchiti da guarnizioni gourmet come le spezie Bzar del Golfo, il burro Beurre D'Isigny, le foglie d'oro e d'argento - servite su più di 300 dessert Emirates, il sale rosa dell'Himalaya, lo zafferano e i fiori commestibili per una presentazione delicata e profumata.