Noleggiare un’auto? Ecco quanto cosa in Italia in inverno e in estate

Quando si sceglie dove andare in vacanza, i costi coinvolti spesso influenzeranno le scelte delle destinazioni dei viaggiatori, che si tratti del prezzo del volo, del soggiorno in hotel o dei biglietti per vedere le attrazioni locali. Un fattore che può avere un effetto significativo sul costo della vacanza è la stagione in cui scegli di viaggiare: questo può influire su tutto, dai voli al noleggio auto all'arrivo. In vacanza spesso è, infatti, utile o necessario noleggiare un’auto.

Noleggiare l'auto per le vacanze: come cambia in estate e in inverno

Ma quanto cosa? E quando conviene? Per rispondere DiscoverCars.com (azienda che supporta le persone durante l'intero processo di noleggio di un'auto, prima, durante e dopo). ha condotto una ricerca interna per confrontare il costo del noleggio di un'auto nei mesi estivi e invernali e calcolato il costo medio per noleggiare un’auto in diversi paesi utilizzando i registri dei noleggi di oltre 180 paesi nell’ultimo anno. Il costo medio per noleggiare un'auto in estate è di 43,47 € al giorno, rispetto a 28,94 € in inverno - una differenza di un terzo, pari al 33,4%. Nel dettaglio in Italia siamo da 18,45 euro in inverno e 46,77 in estate con una differenza di prezzo di -61%. Il prezzo medio più basso per noleggiare un’auto in inverno è in Sardegna.

Quanto costa noleggiare un’auto in inverno e in estate?

Ma non solo. In molti casi, la differenza di prezzo è sconcertante. Le Isole Baleari, Creta e la Sicilia sono tutte tre quarti più economiche in inverno. Tuttavia, anche le località con una differenza di prezzo stagionale molto più ridotta dimostrano che i vacanzieri possono risparmiare sui costi del noleggio auto viaggiando in inverno.

Posti più economici (mesi invernali)

Sardegna - €7,14 Isole Baleari - €8,48 Creta - €9,06 Sicilia - €10,03 Montenegro - €10,17

Il prezzo medio più basso in assoluto per noleggiare un'auto in inverno è di € 7,14, molto conveniente, in Sardegna che, al contrario di quanto si pensi non è solo mare ma ricca di villaggi pittoreschi e tortuose strade di montagna per un viaggio panoramico. Sorprendentemente, ci sono altre due destinazioni dove puoi noleggiare un'auto a un costo inferiore a 10 € al giorno: le Isole Baleari spagnole, a 8,48 €, e l'isola greca di Creta, a soli 9,06 €.

Costo del noleggio auto: metodologia della ricerca

DiscoverCars.com ha analizzato i suoi dati interni sui costi di noleggio auto in due periodi: dicembre, gennaio e febbraio (2023) e giugno, luglio e agosto (2023). Sono stati esplorati dati provenienti da 186 paesi diversi e stati degli Stati Uniti. Per creare questa classifica sono state conteggiate solo le destinazioni in cui l'auto è stata noleggiata almeno 200 volte. Le dieci località di esempio sono un mix delle destinazioni più popolari da visitare nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio (2023) e di quelle più popolari nei mesi di giugno, luglio e agosto (2023).