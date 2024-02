Prodotti in promozione? Gli italiani attenti al risparmio su cibo e bevande

L'inflazione continua a colpire il carrello degli italiani, che sempre più spesso fanno ricorso alle promozioni per preservare il proprio potere d'acquisto. Da una ricerca realizzata da ShopFully attraverso il marketplace DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, emerge che nel 2023 le ricerche di promozioni da parte dei consumatori italiani hanno interessato principalmente il comparto alimentare e delle bevande. Nel corso dell'anno, infatti, le ricerche di food & beverage hanno rappresentato il 57% delle ricerche di tutti i prodotti in promozione.

Le ricerche di food & beverage hanno rappresentato il 57% delle ricerche di tutti i prodotti in promozione

Quali sono i prodotti in promozione più ricercati dagli italiani?

Tra i più ricercati, acqua, latte e olio extravergine di oliva: quest'ultimo, in particolare, ha registrato un aumento del +126% delle ricerche rispetto all'anno precedente.

E non solo: i dati dell'Osservatorio DoveConviene raccontano una tendenza che coinvolge anche altri comparti, in particolare quello degli elettrodomestici ed elettronica di consumo, che rappresenta il 17% delle ricerche, e della cura del corpo e della casa (13% delle ricerche).

In quali mesi vengono ricercati più prodotti in promozione?

Inoltre, la ricerca rivela che gennaio e febbraio sono i mesi in cui si concentrano maggiormente le ricerche delle offerte da parte dei consumatori italiani: un trend che riflette la necessità delle famiglie di risparmiare per compensare le grandi spese affrontate a dicembre in occasione delle festività natalizie.

I risultati della ricerca di ShopFully

Il picco delle ricerche delle promozioni torna poi a giugno, con un aumento delle ricerche dei prodotti per la cura della casa e del corpo.

Offerte e sconti cruciali per il bilancio degli italiani



«In un contesto incerto come quello attuale, caratterizzato da instabilità sul piano economico, le offerte e gli sconti giocano un ruolo cruciale per il bilancio del nucleo familiare che deve far fronte al caro-vita», ha commentato Marco Durante, global vp sales & marketing di ShopFully. «Il fatto che la maggior parte delle ricerche di promozioni si concentri su prodotti come alimentari e bevande è la testimonianza di quanto queste rivestano un ruolo importante per i consumatori che vogliono preservare il proprio potere di acquisto».