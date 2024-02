La migliore colazione in Europa? Si fa in Italia: 1ª Roma, segue Milano

Sono tre le città italiane nella top10 europea per la migliore colazione. È quanto emerge dall’indagine Weloveholidays secondo cui a primeggiare in classifica è Roma, seguita a ruota da Milano. Napoli, invece, si piazza al settimo posto, con Barcellona che completa il podio.

Come la colazione italiana è salita in cima alla classifica

La graduatoria tiene conto di diversi fattori come il numero di panetterie, caffè per la colazione, negozi di caffè e tè e il prezzo medio del caffè in ogni città, è stata stilata una classifica delle migliori città per i buongustai del mattino.

Roma guida la classifica davanti a Milano e Barcellona

Per molti viaggiatori, infatti, l'offerta culinaria gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione della prossima vacanza. La diversità, i prezzi e le preferenze personali sono fattori importanti che influenzano la decisione. La colazione, in particolare, rimane il pasto più apprezzato della giornata per molti europei.

Roma, Milano e Napoli: i fattori vincenti della colazione

Roma, in particolare, è riuscita ad avere il ranking più elevato tra le oltre 60 città europee prese in esame dall’agenzia di viaggi grazie ad oltre duemila esercizi (2.054) tra locali per la colazione (1.660) e caffetterie (394), cui vanno sommate anche 240 panetterie.

A Milano le panetterie sono 197, a Napoli 83, mentre gli esercizi per la colazione sono rispettivamente 1.560 (di cui 323 caffetterie) e 865 (di cui 215 caffetterie).

Nella Capitale, una tazza di caffè costa in media 1,50 euro. Nonostante la denuncia di Federconsumatori, contestata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, circa la crescita dei prezzi per la colazione, solo a Oporto, tra le migliori 15, viene servito ad un costo medio inferiore (1,43 euro). Anche a Milano (1,92 euro) e a Napoli (1,68) viene veduto sotto la soglia psicologica dei 2 euro, per quanto si tratti di un costo medio.

La colazione in Europa

Tra le città europee posizionatesi nella top15 di Weloveholidays, a Parigi (quarta in classifica) si registrano il numero più alto sia di panetterie (287) sia di locali (2.692, tra cui 210 caffetterie), anche se limitando lo sguardo proprio alle sole caffetterie a primeggiare è Berlino con 504.

Il costo medio più alto del caffè si paga sempre nella Capitale francese (4,03 euro), con Berlino (3,54 euro) e Atene (3,38 euro) appena dietro.

Il costo medio più alto del caffè si paga a Parigi

A completare la top10 ci sono Istanbul al quinto posto e Madrid al sesto, con Lisbona, Berlino e Atene dall’ottava alla decima piazza. Quindi Porto e poi arrivano le Capitali dell’est Europa: in ordine, Budapest, Praga, Belgrado e Sofia.