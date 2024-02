Un nuovo hotel 5 stelle a Venezia: a inizio 2025 la riapertura del Gabrielli

Riaprirà all'inizio del 2025 l'hotel Gabrielli di Venezia. Ospitato in un palazzo storico del XIII secolo e nei suoi sei edifici circostanti è situato in una posizione privilegiata su Riva degli Schiavoni, con vista sull'Isola di San Giorgio, l'hotel è al momento oggetto di una straordinaria ristrutturazione.

Gabrielli: un gioiello veneziano

Entrato a far parte del Gruppo italiano con la formula di affitto di immobile all'interno del luxury brand Starhotels Collezione, il Gabrielli è riconosciuto da sempre come “il gioiello della corona di Venezia”, anche se si stratta di una definizione non ufficiale, e sarà un 5 stelle.

L'hotel Gabrielli è situato in una posizione privilegiata su Riva degli Schiavoni (credits Auletta)

Fin dalla sua apertura nel 1856 proprietà e gestione dell'hotel sono appartenute alla famiglia Perkhofer: l'albergo è stato per lunghi periodi casa di ospiti abituali, e tra questi in particolare artisti illuminati, letterati illustri, celebrità della moda e politici. Punto di riferimento per i viaggiatori all'epoca del Grand Tour, il Gabrielli era l'alloggio prediletto dei passeggeri dell'Orient-Express che qui amavano soggiornare durante i loro viaggi.

Arte e Gabrielli: un connubio con radici profonde

In virtù della sua prossimità ai Giardini della Biennale e all'Arsenale, l'hotel tornerà ad essere luogo d'incontro di amanti dell'arte e della creatività. «In questo luogo tutto parla di storia e trasmette fascino. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo del famoso hotel Gabrielli, creando un'atmosfera intrigante ed estrosa, un'esperienza veneziana molto classica arricchita dal comfort contemporaneo», commenta Elisabetta Fabri, presidente e ceo di Starhotels. Ad accompagnare la proprietà nel nuovo corso del Gabrielli è infatti Starhotels che, con Salvatore Pisani, complex general manager dello Splendid Venice e dell'Hotel Gabrielli, ed il designer milanese Andrea Auletta, guida il nuovo progetto.

«Stiamo dando una nuova vita all'hotel Gabrielli - dice Pisani - e non vediamo l'ora di mostrarlo. Grazie alla sua posizione privilegiata, lontano dalle zone turistiche più affollate ma a breve distanza da Piazza San Marco, il nuovo Gabrielli sarà il luogo per eventi esclusivi, cerimonie da sogno e per la più raffinata esperienza di viaggio».

Come cambierà il Gabrielli

Auletta e il suo studio stanno lavorando per mantenere l'heritage e le caratteristiche di originalità di questo classico Grand Hotel, con interni profondamente legati alla storia ed alla tradizione. Starhotels ha posto particolare attenzione al restauro: il risultato, assicura la proprietà, sarà un'esperienza veneziana autentica che rende omaggio al passato, offrendo al contempo una nuova e fresca eleganza. Molti aspetti originali del progetto, come le preziose finestre a Quadrifora della facciata principale, le antiche colonne del cortile, i bagni in marmo e i pavimenti in pietra d'Istria, riprenderanno vita nei nuovi spazi.

Come tratto distintivo della progettualità di Starhotels, anche per l'hotel Gabrielli sono stati coinvolti artigiani locali. Lampadari e specchi originali di Murano, tessuti pregiati, travi in legno dipinte e rivestimenti in marmo metteranno in mostra l'autentico artigianato della Serenissima. La palette cromatica è ispirata alle tonalità del grigio caldo in abbinamento all'avorio, al bianco e all'oro, sfumature che richiamano i toni del cielo e del mare apprezzabili dalle finestre dell'hotel, per un'atmosfera che infonde tranquillità.

Comfort, privacy e…spazio: le stanze del Gabrielli

Per garantire maggiore spazio, le nuove camere passeranno da 120 a 73 offrendo ambienti multipli per il massimo comfort e privacy, con zona notte, salotto e spogliatoio separati nelle suite più grandi.

Le ampie camere e suite affacciate sulla laguna offriranno una vista da cartolina su Venezia

Le ampie camere e suite affacciate sulla laguna offriranno una vista da cartolina su Venezia. Ogni camera è stata progettata in modo unico. La suite presidenziale sarà una delle sistemazioni più grandi della città con un'altana privata - la classica terrazza panoramica - che la renderà uno straordinario appartamento con vista sui tetti e sugli specchi d'acqua di Venezia.

L'esperienza di benessere al Gabrielli, non solo a tavola

In questo nuovo capitolo, l'hotel avrà un ristorante mediterraneo al piano terra con una varietà di spazi pensati per cene formali e informali, oltre ad un cocktail bar. Tra i punti di forza del Gabrielli ci saranno un giardino in stile veneziano con accesso privato, oltre ad una suggestiva terrazza sul tetto con sky bar affacciato sull'isola di San Giorgio. Qui, il designer Auletta ha scelto trame ricche, vetri e specchi per creare l'ambientazione ideale per un'esperienza di cocktail multisensoriale. Al piano nobile sorgerà una spa intima e accogliente con sala trattamenti, una piccola palestra ed una private spa.