Kimpton Hotels & Restaurants arriva in Italia: nel 2025 apre a Taormina

IHG Hotels & Resorts, uno dei principali operatori mondiali nel settore alberghiero, arriva in Sicilia. Firmato, infatti, l’accordo di gestione in partnership con la Società Turistica Alberghiera Taorminese per la sua prima struttura a brand Kimpton Hotels & Restaurants nel Belpaese. Parte del portafoglio IHG nel segmento lusso e lifestyle, Kimpton è in rapida crescita e ora è il secondo più grande al mondo. Il nuovo Kimpton a Taormina aprirà nel 2025.

Il nuovo Kimpton Hotels & Restaurants a Taormina aprirà nel 2025

Le aperture IHG Hotels & Resorts in Italia

Kimpton in Sicilia segue le sei aperture del portafoglio lusso e lifestyle di IHG nel 2023, a dimostrazione dell'investimento e dell'attenzione di IHG in questo importante mercato. In tale contesto, come non citare il primo urban resort di Six Senses inaugurato a Roma, l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace e l’Hotel Indigo Florence. Altri due Hotel Indigo apriranno a Torino e Trieste nei prossimi anni, seguiti dal primo Vignette Collection, l’Hotel Alexandra, a Roma nel 2025.

Come sarà il nuovo Kimpton Hotels & Restaurants a Taormina

Situato a Taormina, nella zona collinare sulla costa orientale dell'Isola, l’hotel combinerà il suo patrimonio storico alla filosofia Kimpton con uno stile senza precedenti, l'irriverenza coinvolgente e le esperienze personali per immergersi nel design. Il boutique hotel avrà a disposizione 59 camere e sarà caratterizzato da un'offerta gastronomica che allieterà sia i palati internazionali che quelli degli abitanti dell’Isola. La sala colazione e la terrazza del bar offriranno una vista panoramica senza precedenti, in grado di mostrare dalla Calabria fino alla baia di Isola Bella.

Il benessere, per Kimpton, è uno dei capisaldi. L’offerta al cliente è completa: dai momenti di interazione sociale degli Happy Hour fino alle scelte più “healthy” disponibili nel minibar. In linea con questa filosofia, l’hotel Kimpton in Sicilia disporrà un giardino mediterraneo all'aperto, una piscina di 20 metri e un campo da tennis.

Kimpton a Taormina: inaugurazione nel 2025

«L’Italia è una delle destinazioni ideali per i viaggi di lusso, così come sono ben note e apprezzate le sue località costiere mozzafiato e le sue vivaci comunità - Willemijn Geels, vp development, Europe, IHG Hotels & Resorts - La nostra strategia di crescita nel Belpaese nasce con l’obiettivo di completare e arricchire ulteriormente l’offerta già disponibile. Dopo la crescita esponenziale del 2023, che ci ha visto più che raddoppiare la nostra offerta di lusso e lifestyle in questo mercato, siamo ora entusiasti di collaborare con la Società Turistica Alberghiera Taorminese per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia con questa struttura boutique e lifestyle sul pittoresco territorio siciliano. Questa espansione sottolinea la richiesta e la fiducia da parte dei nostri proprietari di ampliare la presenza dell’offerta di lusso e lifestyle IHG in una delle destinazioni turistiche più ambite d'Europa. Non vediamo l'ora di poter offrire ai nostri ospiti esperienze eccezionali e indimenticabili una volta che avremo inaugurato l’hotel nella seconda metà del 2025».

Raffaele Ranucci, Proprietario della Società Turistica Alberghiera Taorminese ha aggiunto: «Siamo lieti di collaborare con IHG Hotels & Resorts per portare il primo hotel a marchio Kimpton in Italia, in Sicilia. Questo nuovo ed entusiasmante capitolo significa che, una volta aperte le porte nel 2025, accoglieremo i visitatori in questa destinazione unica nel suo genere offrendo loro il servizio, i comfort e le esperienze senza pari per cui il marchio Kimpton è noto».

Che cosa è il brand Kimpton

Fondato nel 1981 dal visionario albergatore Bill Kimpton, il brand è stato pioniere dei boutique hotel and restaurant, una filosofia oggi oramai ampiamente diffusa nel settore dell’hospitality. IHG ha acquisito il marchio Kimpton Hotels & Restaurants nel 2018 e da allora ha guidato la sua espansione in Europa e nel mondo. La struttura Kimpton in Sicilia va ad arricchire il portafoglio di strutture Kimpton in tutto il mondo, che include Kimpton Vividora Barcelona, Kimpton St Honoré Paris e Kimpton Fitzroy London.

Kimpton Hotels & Restaurants fa il suo ingresso nel mercato italiano

Ogni Kimpton Hotel & Restaurant è progettato per favorire le interazioni tra gli ospiti attraverso dettagli inaspettati e personali, capaci di regalare un'esperienza indimenticabile per tutti. Coniugando la cultura dell'ospitalità a hotel unici e di design, ogni struttura Kimpton è progettata da zero per creare esperienze autentiche in cui la popolazione locale e i visitatori si incontrano perfettamente. Il Kimpton in Sicilia non farà eccezione e introdurrà la filosofia del marchio anche in Italia.

L’hotel Kimpton in Sicilia sarà il trentesimo hotel in Italia di IHG Hotels and Resort e andrà ad aggiungersi al portfolio di 8 hotel Kimpton in UK ed Europa continentale, parte del portfolio globale Kimpton che consiste in 78 hotel in 12 paesi, per un totale di 13.721 camere. Nei prossimi anni, altri 54 hotel si uniranno al brand Kimpton superando il traguardo dei 100 hotel e la presenza in 20 paesi entro il 2025.