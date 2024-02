Pesaro accende la Capitale della cultura con la Biosfera, simbolo della città

Pronti, partenza... lumos! Pesaro accende il suo “Albero della vita” con una cerimonia che ha richiamato in piazza del Popolo migliaia tra pesaresi e cittadini temporanei accorsi per assistere all'inaugurazione della Biosfera, installazione scultoreo-digitale unica in Europa con i suoi quattro metri di diametro e oltre due milioni di led. Un'opera viva, interagibile e in dialogo con la città e la collettività, ideata per narrare e condividere la natura della Capitale italiana della cultura e «lanciare Pesaro nel futuro della modernità» ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. «L'idea della Biosfera nasce dall'esigenza di avere un simbolo di Pesaro 2024, un'icona che potesse incarnare e raccontare La natura della cultura della nostra Capitale: la sfida culturale e il rilancio della Pace, che camminano parallelamente a quella della sostenibilità» spiega il sindaco, che continua: «Ci siamo ispirati all'Albero della Vita di Expo 2015», un simbolo di cui tutti abbiamo memoria, declinandolo con un oggetto iconico vicino a Pesaro: la sfera.

La Biosfera è un'icona, un oggetto di design e di alta tecnologia, che renderà ancora più attrattiva e più competitiva la città. Ma allo stesso tempo che farà riflettere sul cambiamento climatico.

«Quella che abbiamo visto è stata un'anteprima; in generale quella dell'accensione della Biosfera è la seconda grande cerimonia della Capitale italiana della cultura, dopo l'apertura del 20 di gennaio alla Vitrifrigo Arena con il presidente della Repubblica Mattarella. Quel giorno è stato straordinario, perché abbiamo visto crescere l'entusiasmo e la partecipazione dei pesaresi, con una copertura mediatica nazionale ed internazionale unica. Avevamo detto che sarebbe stato solo l'inizio, e così è: in queste settimane il programma ha cominciato a prendere forma, con tante iniziative culturali e artistiche che proseguiranno a ritmi intensi nei prossimi giorni» ha concluso Ricci.

La Biosfera sarà luogo di aggregazione, promozione culturale e tecnologica tramite gli interventi audiovisivi che attraverseranno i suoi milioni di led e che combineranno arte e scienza, patrimonio culturale e tecnologia, storia e innovazione.

«È un progetto simbolo della Capitale - ha sottolineato Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza -, sintesi perfetta tra tecnologia, patrimonio e sostenibilità, alla base di ciascuno dei progetti di dossier di Pesaro 2024. La presenterà il patrimonio del territorio e contenuti interattivi inediti e interagenti con il pubblico che si muoverà attorno all'opera. Sarà inoltre collegata all'attualità, in particolare al tema dei cambiamenti climatici. Sarà un modo per collegarsi al mondo, per collegare il mondo a Pesaro e farne un punto di ritrovo per i pesaresi e per i cittadini temporanei che ci raggiungeranno per la Capitale e che crediamo si affezioneranno anche alla versatilità di questo strumento capace di ribaltare il paradigma dell'oggetto tecnologico solo per specialisti».

L'installazione è spazio in cui far convergere e disporre un dialogo multidisciplinare ospitando opere di natura artistica e scientifica.