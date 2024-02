Viaggiare in aereo a basso costo: ecco come risparmiare con Google Flights

Qualcuno, siamo certi, storcerà il naso, ma è innegabile come le compagnie aeree low cost abbiano rivoluzionato il modo di viaggiare e l'abbiano reso molto più democratico di quanto lo fosse in passato. Volare, infatti, era un lusso che in pochi si potevano concedere, mentre oggi è qualcosa alla portata di tutti o quasi. Qualche compagnia, è ovvio, è riuscita ad abbassare i prezzi abbassando anche la qualità del servizio o rendendo a pagamento servizi che prima erano compresi nel biglietto. Allo stesso tempo, la pandemia ha sconvolto gli equilibri anche nei cieli e ha portato a una sorta di seconda fase dell'era low cost. La stessa Ryanair, che di questa rivoluzione è stata la pioniera, ha ammesso che sarà sempre più difficile volare ai prezzi stracciati a cui alcuni vettori ci avevano abituato.

Ryanair, pioniera delle low cost

Come fare, allora, per trovare voli economici? Ognuno ha i suoi metodi e i suoi segreti, ma, come spesso accade, in aiuto può venire la tecnologia e, nello specifico, Google Flights o Google Voli, se vogliamo dirlo all'italiana. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Cos'è e come funziona Google Flights

Google Flights è parte integrante di Google Travel, il servizio di pianificazione dei viaggi del colosso statunitense. Attivo da circa dieci anni, Google Flight ha subito negli ultimi mesi degli importanti aggiornamenti che l'hanno trasformato in uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di voli a basso prezzo. Il punto di partenza è simile ad altri portali del comparto. Ci si trova davanti a una mascherina in cui inserire l'aeroporto di partenza e quello di destinazione. Allo stesso tempo è possibile indicare le date del viaggio, nel caso in cui siano obbligate, oppure scegliere la finestra di tempo che si preferisce, nel caso in cui la partenza sia differibile. Si possono, inoltre, indicare il numero dei passeggeri e altri dettagli, come il numero di bagagli.

A quel punto, una volta premuto su cerca, Google Flights vi dirà quali sono i voli a vostra disposizione. Li metterà in ordine in base al prezzo, ma è possibile anche scegliere altri tipi di classificazione: la durata, l'orario di partenza o di arrivo, il consumo di CO2. Una volta trovati i voli più adatti alle proprio esigenze, si può procedere all'acquisto, che non viene però effettuato su Google, ma si viene indirizzati al sito delle compagnie o delle agenzie viaggi.

I segreti di Google Flights per voli a basso prezzo

Vi starete chiedendo, allora, quali sono le novità e i trucchi che Google Flights mette a disposizione dell'utente? Sono diversi, alcuni davvero molto utili.

I biglietti separati : Google Flights offre la possibilità di selezionare l'opzione "biglietti separati", che permette, solitamente, di risparmiare sul volo. In che modo? Il sistema permette di acquistare singole tratte da compagnie diverse. Dovete andare a New York? Potete prendere il Milano-Londra con Ryanair e il Londra-New York con British, giusto per fare un esempio. Ma vale anche per tratte meno "impegnative".

: Google Flights offre la possibilità di selezionare l'opzione "biglietti separati", che permette, solitamente, di risparmiare sul volo. In che modo? Il sistema permette di acquistare singole tratte da compagnie diverse. Dovete andare a New York? Potete prendere il Milano-Londra con Ryanair e il Londra-New York con British, giusto per fare un esempio. Ma vale anche per tratte meno "impegnative". Esplora destinazioni : avete voglia di partire, ma non sapete dove andare? Google Flights offre anche l'opzione "esplora destinazioni", che mostra sulla mappa le destinazioni più economiche per il periodo che avete scelto. Tutto ciò che si deve fare è impostare l’aeroporto di partenza, i passeggeri e la classe del volo, selezionare il mese in cui si vorrebbe partire e la durata del soggiorno.

: avete voglia di partire, ma non sapete dove andare? Google Flights offre anche l'opzione "esplora destinazioni", che mostra sulla mappa le destinazioni più economiche per il periodo che avete scelto. Tutto ciò che si deve fare è impostare l’aeroporto di partenza, i passeggeri e la classe del volo, selezionare il mese in cui si vorrebbe partire e la durata del soggiorno. La griglia date : un altro strumento molto utile è quello della "griglia date". Google Flights permette di visualizzare un grafico in cui è possibile in maniera immediata capire quali siano i giorni più convenienti per partire e tornare, il tutto semplicemente muovendo il mouse. Oltre alla griglia c'è poi anche il tradizionale grafico dei prezzi, in cui è possibili visualizzare la fluttuazione mensile dei prezzi per la destinazione selezionata.

: un altro strumento molto utile è quello della "griglia date". Google Flights permette di visualizzare un grafico in cui è possibile in maniera immediata capire quali siano i giorni più convenienti per partire e tornare, il tutto semplicemente muovendo il mouse. Oltre alla griglia c'è poi anche il tradizionale grafico dei prezzi, in cui è possibili visualizzare la fluttuazione mensile dei prezzi per la destinazione selezionata. Il prezzo medio: Google Flights, tra le varie opzioni, permette anche di capire in maniera chiara se il prezzo che si sta pagando per quel volo è conveniente o non lo è. Si tratta di un sistema semplice, a colori, che indica se il costo del biglietto è basso, in linea o più alto rispetto a quello medio pagato dai viaggiatori su quella tratta.

Google Flights

L'aspetto più interessante legato a Google Flights è, però, un altro: stiamo parlando della possibilità di monitorare i voli per la tratta e per le date che ci interessano. Esiste, infatti, la funzione "monitora prezzi", con la quale gli utenti possono decidere di ricevere aggiornamenti via e-mail quando cambiano i prezzi dei voli aerei per le date desiderate. Funzione che diventa ancor più utile per chi non ha vincoli particolari. Inserendo "qualsiasi data" è possibile ricevere aggiornamenti di Google quando i prezzi per la destinazione selezionata sono più bassi del solito.

Le alternative a Google Flights: da SkyScanner a Expedia

Come detto, Google Flights non è l'unica soluzione disponibile per chi cerca voli a basso costo. Esistono, infatti, portali storici che offrono servizi specifici rivolti proprio a chi deve prenotare un viaggio in aereo. Uno dei punti di riferimento storici e dei siti più intuitivi è SkyScanner. Le funzioni sono quelle già note: è possibile inserire luogo di partenza e d'arrivo, data e ogni altro dettaglio utile per il viaggio. Allo stesso tempo è possibile indicare come destinazione un'area geografica più ampia (il Paese, ma anche la regione) o addirittura "ovunque" nel caso in cui non vi siano particolari limiti. Il sistema seleziona i voli in base a un mix di costi, orari e durata, mettendo in testa quello che per SkyScanner è "il migliore", ma si possono comunque mettere in ordine di prezzo, durata e qualsiasi altra specifica necessità. Interessante la possibilità di i voli su periodi ampi (mesi), con le date segnate in verde, giallo o rosso in base al fatto che il biglietto sia economico, medio o caro.

Altro portale storico per chi prenota online voli e non solo è Expedia. Oltre ai servizi base di cui vi abbiamo parlato già per Google Flights e SkyScanner, Expedia ha come plus la possibilità di analizzare pacchetti che oltre al volo contengano anche l'hotel e la macchina a noleggio. Un invito a curiosare, cercando nelle varie destinazioni l'offerta più conveniente e vicina a ciò che immaginiamo per il viaggio che abbiamo in programma. Una funzione che mette a disposizione anche un altro portale, in maniera molto simile: è Kayak, che offre, appunto, la possibilità, oltre alla tradizionale ricerca di voli economici, anche di creare pacchetti ad hoc per le proprie vacanze. La lista è ampia: alternative ai portali di cui vi abbiamo già parlato possono essere, ancora, Momondo o Omio, che ha come particolarità quella di offrire oltre ai voli anche le opzioni con treni e autobus, all'occorrenza anche in maniera integrata.