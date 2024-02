Mister Kellogg's come Maria Antonietta: «Poveri? Mangino i cereali per cena» Il ceo dell'azienda, Gary Pilnick, ha detto: «Le famiglie povere dovrebbero prendere in considerazione di sfamarsi mangiando cereali per cena». Ma per molti non è sano e il costo dei cerali è anche aumentato del 28%