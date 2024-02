Italia regina d'Europa per reputazione turistica

L'Italia si posiziona al primo posto in Europa per reputazione turistica, secondo l'European Tourism Reputation Index (Etr Index) realizzato da Demoskopika e pubblicato in anteprima dall'Ansa. Il Belpaese conquista la vetta della classifica generale con un punteggio di 109,1 punti, primeggiando in 3 indicatori su 5: ricerca della destinazione, popolarità e Tripadvisor Confidence Destination. L'Italia si aggiudica anche la medaglia d'argento nella valutazione del sistema ricettivo. Secondo posto per Spagna e terzo per Germania.

L'Italia conquista la vetta dell'European Tourism Reputation Index

Turismo, i punti di forza e aree di miglioramento per l’Italia

L'Italia eccelle in termini di attrattiva turistica, come dimostrano il primo posto nella ricerca della destinazione (111,3 punti) e il secondo posto nella popolarità (110,2 punti) e nel Tripadvisor Confidence Destination (108,9 punti). Il sistema ricettivo italiano si posiziona al secondo posto (107,8 punti) con un'alta valutazione per la qualità delle strutture e dei servizi offerti.

Tuttavia, emerge un'area di miglioramento nell'utilizzo dei social media da parte delle istituzioni turistiche. I canali monitorati (Enit, Italia.it) non sono sfruttati appieno, facendo scivolare l'Italia al quinto posto nella classifica del Rating Social Reputation (101,8 punti).

European Tourism Reputation Index, Spagna e Germania sul podio

La Spagna si classifica al secondo posto (105,3 punti) grazie al primato nella social reputation (112,4 punti) e al secondo posto per Tripadvisor Confidence Destination (31,7 milioni di recensioni positive). La Germania completa il podio con 101,6 punti, ottenendo una performance solida in tutti gli indicatori.

Santanchè: L’Italia è la meta più sexy in rete, ma ora deve essere la più scelta

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè

«Essere la Nazione più desiderata e popolare ci riempie di orgoglio e ci proietta verso il futuro con ottimismo - ha commentato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè - Tuttavia, non possiamo accontentarci di essere la destinazione più ricercata online: dobbiamo ambire a diventare la meta con l'offerta turistica più ricca, profonda e di qualità, non solo la più “sexy” in rete. Per questo motivo, continueremo a lavorare sulla costruzione di proposte turistiche di eccellenza e sul rafforzamento della reputazione del brand Italia. L'hub digitale del turismo, che si arricchisce ogni giorno grazie al contributo delle imprese, sarà un importante strumento in questo percorso».