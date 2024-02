Agricoltori, non si ferma la protesta con i trattori: durerà un'altra settimana

La protesta degli agricoltori italiani, così come accade da giorni in Francia e in altri Paesi europei già da diversi giorni, non si ferma. «Continueranno in tutta Italia, da nord a sud, e - ha detto il leader di "Cra Agricoltori traditi", Danilo Calvani - sono previste per quasi tutta la settimana». Quanto alle divisioni interne agli agricoltori, Calvani riconosce la presenza di alcuni gruppi «legati al governo e alla Coldiretti», ma afferma che il fronte della protesta è compatto: «Non siamo divisi».

Continuerà per un'altra settimana la protesta degli agricoltori con i trattori

Santanchè: «Siamo dalla parte degli agricoltori»

Durante le manifestazioni, da segnalare, non si sono registrati gravi problemi al traffico, né incidenti. Confermato, poi, l'arrivo degli agricoltori a Roma. «Noi siamo dalla loro parte - ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè a margine dell'apertura della la Borsa internazionale del turismo a Milano. Dobbiamo assolutamente ridiscutere la Pac, bisogna stare in Europa e far capire che gli agricoltori stanno facendo un lavoro molto importante e vanno aiutati».

Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Noi siamo sempre a loro fianco. Siamo consapevoli che delle norme europee vanno contro di loro».

Perché gli agricoltori protestano in Italia?

Perché gli agricoltori italiani protestano? Tra le loro richieste, una maggiore assistenza finanziaria e la difesa del Made in Italy. Il no alla carne sintetica, alla farina di insetti e agli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli. Contestati, poi, anche l'incremento dei costi dei carburanti, l'aumento dei mutui e le tasse dovute alla reintroduzione dell'Irpef agricola. Infine, la legge di bilancio 2024 ha suscitato disagio in quanto non ha confermato l'esenzione Irpef per gli agricoltori.