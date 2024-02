I Millennials una generazione di salutisti tra cibi sani e integratori

Un aggettivo per definire i Millennials (nati tra il 1980 e il 1996, ndr)? Salutisti informati. Una recente indagine commissionata da Integratori & Salute al Future Concept Lab ha analizzato percezioni e conoscenze dei Millennials italiani in fatto di integratori alimentari. Quello che è emerso è che 7 Millennials su 10 hanno utilizzato integratori alimentari nell'ultimo anno; 3 su 4 hanno un'idea corretta di cosa sia un integratore, oltre il 75% si affida ai professionisti della salute come canale principale di informazioni e fonte di consigli per orientare le scelte d'acquisto e il 65% li acquista in farmacia.

Sette Millennials su 10 hanno utilizzato integratori alimentari almeno una volta nel 2023

Integratori, i Millenials li acquistano in farmacia

Dunque, come dicevamo, si tratta di un consumo consapevole che, nonostante riguardi una generazione cosiddetta “nativa digitale”, viene guidato dai canali tradizionali e autorevoli dei professionisti della salute: in primis, medico (42,3%) e farmacista (33,8%). Nel dettaglio, per il 65% dei Millennials italiani, la farmacia e/o parafarmacia rappresenta il luogo preferito in cui acquistare gli integratori. Mentre solo 1 su 4 (26%) predilige gli acquisti online sui siti specializzati in salute. A maggiore distanza - lo fanno 2 su 10 (23%) – troviamo l'acquisto in autonomia al supermercato. Infine, c'è chi preferisce comprare gli integratori anche nei negozi di alimenti naturali (14,8%) oppure online sul sito web di una specifica marca (8,1%).

Millennials, una generazione di salutisti

Una generazione di salutisti, insomma, che presentano dei caratteri ben precisi: si distinguono in primo luogo per l'avanzata integrazione tra vita reale e digitale e mostrano un forte orientamento al problem solving in ogni situazione della propria quotidianità.

La Generazione Y si presenta come la più attenta alla tutela della salute: i nati tra il 1980 e il 1996 cercano - più di ogni altra generazione - di consumare alimenti che aiutino a prevenire disturbi e problemi (36% rispetto a una media del 27%) scegliendo cibi freschi, anche nell'ottica di salvaguardare l'ambiente (lo fa oltre il 50%). La cura del proprio corpo risulta un elemento centrale: il 24% pratica attività fisica, in misura leggermente superiore alla media del 20%. Bilanciare vita privata e lavoro, gestire lo stress e prestare attenzione anche alla salute mentale sono obiettivi prioritari condivisi dal 68,5% dei Millennials, che dimostrano un approccio olistico al benessere.

Millennials e integratori: aiuto per mente e corpo

Grande attenzione i Millennials la dedicano agli integratori alimentari per il mantenimento del benessere fisico e mentale. Gli italiani tra i 26 e i 43 anni considerano questi prodotti come un “buon aiuto per tutti” (71%), ma anche come “un supporto al mangiar sano e fare movimento” (69,3%) e li reputano fondamentali per “sostenere il benessere psicofisico” (65,3%). Tra le funzioni cruciali per cui i Millennials ricorrono agli integratori, troviamo: il potenziamento del sistema immunitario (30,4%), come complemento energetico (27%), come aiuto per rinforzare capelli/pelle/unghie (23%) e per il miglioramento della memoria (20%).

Integratore del futuro, per i Millennials capsula biotech e bio

Ma come si immaginano l'integratore del futuro per i Millennials? Immaginando gli integratori del futuro, i Millennials prevedono che questi prodotti assumeranno un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana, diventando componenti ancor più strategici per il benessere e il mantenimento dello stato di salute, in ogni fascia d'età. Guardando alla “forma” futura degli integratori, quasi la metà dei Millennials preferirebbe che fossero in capsule con involucro biotech (45%) oppure liquidi, in fialette di materiale bio (35%). Seguono, a grande distanza, coloro che li vorrebbero assumere in polvere, da spargere sul cibo come una spezia (13%) o in gocce (7,4%).