Giovanni Rana e i conti Guarienti: in guerra per il ristorante e l’albergo a San Vigilio

Se fosse una novella potremmo chiamarla la guerra del re del torellino. Dove per re dei torellini e della pasta fresca parliamo, naturalmente, di Giovanni Rana in campo in feroci battaglie (in tribulane ci sono una ventina di ricorsi al Tar e altrettante denunce) con la famiglia dei Guarienti di Brezone. Motivo del conflitto i terreni e il futuro di San Vigilio, perla nel comune di Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda. Rana, innamorato della località, era in affitto della villa principale dei conti Guarienti dal 1994 al 2018, anno in cui è stato sfrattato.

San Vigilio, la perla sul Grada veronese

Nel 2006, alla morte di Guglielmo Guarienti di Brenzone la proprietà di San Vigilio è, infatti, passata ai tre figli Guariente, Agostino ed Emanuela. Il problema, come riporta il Corriere della Sera, è che Rana aveva già acquistato tutte le proprietà toccate nella successione ad Emanuela: gran parte dei terreni agricoli e gli annessi rustici dei palazzi principali, ma anche la spiaggia nota come Baia delle Sirene. Obiettivo? Attraverso la società costituita ad hoc La Soledad, Rana vorrebbe farci un ristorante e un albergo, situati di fronte e di lato alla villa centrale dove abita Guariente.

Scontro tra Giovanni Rana e i conti Guarienti per San Vigilio

E proprio Guariente non ci sta e con un video professionale diventato virale sui cantieri aperti mette in dubbio la bontà dei lavori che, secondo lui, invece, stanno cambiando l’assetto di un luogo conosciuto in tutto il mondo, frequentato in cinque secoli da re e principi di mezza Europa, personaggi come Napoleone e Churchill, Hemingway e D’annunzio.

Nel dettaglio i lavori di Rana prevederebbero il restauro di due rustici, appunto per realizzare un ristorante e un albergo. E come sottolineato dal sindaco di Garda, Davide Bendinelli, che invita alla calma: «Nessuna richiesta di nuova cubatura è stata avanzata al Comune da parte dei proprietari dell’area (Rana, ndr). In ogni caso il Comune mai e poi mai avrebbe rilasciato il permesso di costruire nuovi volumi a San Vigilio. I cantieri in corso sono lavori di riqualificazione dell’area, per la posa di sottoservizi».

I dubbi sui cantieri di San Vigilio dei conti Guarienti

Ma per il conte qualcosa non torna: «Ci sono tre vasche interrate, che dicono essere locali tecnici che comunque avranno anche un locale sopra fuori terra mimetizzato con pietre locali, di dimensioni enormi, 700 metri quadri. A me vengono dei dubbi servano solo a metterci i sotto servizi elettrici, la centrale termica e gli scarichi. Inoltre, vogliono realizzare anche un pontile lungo 28 metri che uscirà dal muro di contenimento del parco, fronte lago».

Poi ci sarebbero degli ulivi sradicati, ma sempre il sindaco risponde «sono semplicemente stati spostati temporaneamente, schedati e numerati, e verranno riposizionati una volta terminati i lavori nello stesso luogo».

Ma Guariente tuona: «Sono disposto a tutto pur di bloccare questo scempio – esclama Guariente Guarienti – anche andare a Roma a piedi se serve pur di fermare questa schifezza».

Riuscirà il re del torellino nella sua impresa?