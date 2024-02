San Valentino, ecco le città cinematografiche più romantiche del mondo

L'amore è ormai nell'aria con il giorno di San Valentino alle porte. In questa atmosfera, anche i film romantici acquistano popolarità. Ma in quale città del mondo sono stati girati più film d'amore? Una recente analisi svolta da Omio, basata sulle top location dei 1.000 film romantici più amati di tutti i tempi secondo Imdb (Internet movie database), rivela quali siano le città più “romantiche” e offre un'emozionante tour tra i film a tema “love”.

New York comanda la classifica delle città cinematografiche più romantiche

Parigi (263), Roma (76), Berlino (64), Dublino (55) e Praga (36) sono le città cinematografiche più romantiche in Europa, ma sono New York e Los Angeles a mostrare il numero maggiore di set romantici al mondo. New York, la città che non dorme mai, presenta ben 1.184 location, guadagnando la medaglia d'oro nella graduatoria delle capitali internazionali dei film d'amore. Los Angeles (929) segue non lontana dal podio, poi Londra (672 location), San Francisco (198) e Chicago (119). In questa classifica l'Italia conta 225 location, posizionandosi al 5° posto.

Le città italiane con più location romantiche

Più precisamente si rilevano: Roma - 76 location (indimenticabili le scene di “Vacanze Romane“, oltre a “La dolce vita“ e “Che pasticcio Bridget Jones“), Venezia - 20 location, Firenze - 12 location (ricordate “Camera con vista“?), Palermo - 9 location, Napoli - 9 location. Città che scopriamo, così, non solo iconiche destinazioni di viaggio, ma anche set di indimenticabili film d'amore. Dalle strade ricche di storia di Roma, ai pittoreschi canali di Venezia. L'Italia è, insomma, la perfetta scenografia per storie piene di romanticism.

A caccia di luoghi romantici con la mappa di Omio

Oltre a questa curiosa indagine tematica, che si tratti di raccogliere idee per fughe romantiche, di prendere spunto per una vacanza all'insegna del cineturismo o trovare approfondimenti se si è appassionati di cinema, la mappa interattiva creata da Omio è sempre un pratico strumento per individuare la moltitudine di location dove sono state effettuate le riprese dei film più famosi della storia.

La mappa è costantemente aggiornata con le ultime tendenze cinematografiche, selezionabili attraverso una comoda ricerca per generi. Dai luoghi magici di Harry Potter alle location dei set di James Bond: Londra, Venezia o Matera, la mappa svela al grande pubblico una ricca varietà di location di film e serie tv famosi. E gli amanti del travel possono cogliervi spunti interessanti per il loro prossimo viaggio.