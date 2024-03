Hilton, lo sbarco in Europa parte dal Grand Hotel Gardone

C'è anche il Grand hotel Gardone Lake Garda tra i 13 hotel che verranno inaugurati da Hilton nei prossimi anni. L'apertura, sotto l'egida del marchio di lusso LXR hotels&Resorts, è prevista per il 2026 dopo un importante intervento di ristrutturazione che interverrà sugli interni dell'hotel preservandone la maestosa facciata.

Il Grand hotel Gardone: una storia d'eccellenza

Il Grand hotel Gardone affonda le proprie radici a fine ‘800. Nel 1875 l'austriaco Luigi Wimmer decise di far costruire un piccolo albergo in riva al lago. Da questa intuizione prese avvio la trasformazione del borgo contadino di Gardone nella più celebre stazione climatica invernale della Mitteleuropa.

L'hotel accolse i primi ospiti nel 1884, ma il suo successo fu tale che pochi anni dopo - nel 1897 - vennero eseguite le prime importanti opere di ampliamento e ristrutturazione fino all'attuale svolta targata Hilton. L'hotel è attualmente di proprietà del gruppo lituano Apex Alliance e del rumeno Paval Holding e sarà gestito da Apex Alliance hotel Management.

Non solo il Grand hotel Gardone: il piano di Hilton

L'obiettivo del gruppo, come confermato al Sole 24 ore da Simon Vincent Executive vice president & president Europe, Middle East & Africa di Hilton, però è quello di investire ulteriormente in questo quadrante.

«Solo nell'ultimo anno - ha detto Vincent - abbiamo aperto cinque hotel in località come Venezia, Bologna e in Sardegna. Siamo impegnati nella crescita del nostro portafoglio in Europa, con l'intenzione di aprire oltre 200 hotel nei prossimi tre-cinque anni». Quindi ha concluso: «L'Italia è uno dei nostri mercati in più rapida crescita nella regione, con 13 hotel che sono già in pipeline».