Cheeseburger, negli Usa l'inflazione fa schizzare il prezzo a 22 dollari

Il cheeseburger, probabilmente il piatto più celebre negli Stati Uniti, è sempre più caro. Il motivo? È duplice: l'inflazione e il recente aumento del salario minimo per i dipendenti in 26 stati del Paese. Come riferito da La Stampa, infatti, nel 2024 il prezzo di un panino con doppio hamburger potrebbe toccare quota 22 dollari. Nella capitale americana, a Washington, per esempio, i menu sono cresciuti del 5,6% in soli 12 mesi: in totale, tra bibite, mance, servizi extra e tasse, la spesa pro-capite per mangiare un cheeseburger può arrivare a 30 dollari.

Il prezzo del cheeseburger è aumentato vertiginosamente negli Stati Uniti

Cheeseburger, quanto costa in Italia e come sono variati i prezzi

Ma qual è la situazione in Italia? Ad oggi il prezzo di un cheeseburger in un fast food come McDonald's si aggira intorno ai 2 euro, senza arrivare ai livelli record americani di 17 dollari (circa 15,50 euro). Discorso diverso al ristorante, dove il trend è abbastanza simile a quello d'Oltreoceano, ma generalmente lo si paga sui 10€.

Infatti, in media, nel corso del 2023, i prezzi dei servizi di ristorazione hanno registrato un +5,9% e quelli della ristorazione commerciale del 6%, a fronte di una crescita dell'inflazione media generale del 5,7%. Secondo il Centro Studi della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), però, a registrare la variazione media più significativa nel comparto è il delivery, con un aumento del 9,7%, mentre il fast food segna una crescita del 5,9%.

I periodi e i momenti preferiti per ordinare un cheeseburger in Italia

Detto ciò, togliamoci qualche curiosità. Quando preferiscono ordinare un cheeseburger (o semplicemente un hamburger) gli italiani? Non c'è propriamente una stagione preferita per farlo, come si evince dalla classifica dei mesi che hanno registrato maggiori ordini stilata di recente da Just Eat, piattaforma di delivery.

Gennaio Marzo Aprile Febbraio Maggio Ottobre Giugno Dicembre Settembre Luglio Novembre Agosto

Invece, per quanto riguarda i momenti preferiti dagli italiani per ordinare, vince il weekend: il sabato è il giorno preferito per gustare un hamburger in tutta Italia, soprattutto nella città di Napoli, dove nel weekend si registra un terzo degli ordini di cheeseburger (o hamburger) dell'intera settimana.