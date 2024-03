Senigallia, la perla adriatica sconosciuta in Europa: serve più promozione turistica

«Never heard before» (in italiano, "mai sentita prima"). È questa, con tutta probabilità, la frase che circa 40mila europei hanno detto nel sentire la parola "Senigallia" nell'intervista-sondaggio di AssoHotel Confesercenti, realizzata per verificare quanto siano conosciute all'estero alcune località turistiche del nostro paese. Per questo, il comune in provincia di Ancona, nelle Marche, dovrà necessariamente migliorare la propria posizione in Europa, partendo dal comunicare e diffondere le proprie bellezze - vedi il centro storico, la zona archeologica, la Rocca Roveresca, l'alta cucina (grazie a Mauro Uliassi e Moreno Cedroni la città vanta 5 stelle Michelin) e la famosissima "Spiaggia di velluto".

Senigallia, la perla dell'Adriatico sconosciuta in Europa

Ben 8/9 europei su 10 non hanno mai sentito la parola Senigallia

Dal sondaggio, infatti, è emerso che tra l'80 e il 90% degli intervistati non ha mai sentito nominare la parola Senigallia e mai gli è stata proposta come meta turistica, considerando comunque che la metà degli intervistati utilizza Ryanair per viaggiare, che effettua già voli su Ancona e Rimini da diverse regioni europee. «Abbiamo consegnato all'assessore al Turismo un elenco di dieci azioni di promozione, che vanno da Facebook alle radio, dalle associazioni ai giornali - spiega Alberto Tassi, presidente regionale di AssoHotel Confesercenti, al Corriere Adriatico - da attivare in Limburgo, Belgio, Essex, Westfalia, Baviera, Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Malopolska e Lituania. Questi, a nostro avviso, sono gli unici mercati sui quali possiamo essere competitivi da subito».

Servono delle azioni di promozione per migliorare il turismo di Senigallia

«Due mercati poi ci lasciano letteralmente sconcertati - continua Tassi - l'Austria, che nutre enorme interesse per l'Adriatico ma ignora le Marche, e la Svizzera, che ha come affaccio naturale l'Italia, ma completamente ci ignora. La situazione più sorprendente è Lugano, città turistica con la quale condividiamo il Summer Jamboree e, in modo stupefacente, i suoi cittadini non hanno mai sentito nominare Senigallia. Questo strano risultato è emerso anche nelle analisi statistiche presentate in Comune da una società che gestisce software alberghieri».

Senigallia, il tempo stringe per la promozione in Europa

Secondo il presidente regionale di AssoHotel Confesercenti, con una spesa di alcune decine di migliaia di euro in promozioni, coordinate con gli alberghi, il risultato sarebbe immediato e riporterebbe Senigallia al milione di presenze, con un fattibile +20%. Il problema? «Che il tempo stringe», perché l'estate è quasi alle porte e i piani di marketing territoriali necessitano di tempo utile per essere efficaci.