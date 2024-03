Sostegno eccellenze gastronomiche e alimentari: 8mila le domande presentate

Sono circa 8.300 le domande presentate, e regolarmente registrate sulla piattaforma di Invitalia, nelle prime 8 ore di apertura dello sportello del “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.

Sono state circa 8.300 le domande presentate e regolarmente registrate sulla piattaforma di Invitalia

Come funziona il Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche e alimentari

Nel dettaglio sono circa 8.000 le domande per l’acquisto di macchinari e beni strumentali e circa 300 quelle per l’assunzione di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Il Fondo prevede infatti due agevolazioni: una per giovani diplomati e una per i macchinari

Il Fondo prevede infatti due agevolazioni. Una per i“Giovani diplomati”, per finanziare i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, con una dotazione di 20 milioni di euro. L’altra, “Macchinari e beni strumentali”, per finanziare l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli, con una dotazione di 56 milioni di euro.

A quanto ammonta il Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche e alimentari

La misura, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e gestita da Invitalia, si rivolge alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

La dotazione complessiva è di 76 milioni di euro: 56 milioni di euro per l’acquisto di macchinari e beni strumentali e 20 milioni di euro per l’assunzione di giovani diplomati.

I tempi dello sportello per il Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche e alimentari

Lo sportello telematico era stato aperto il 1° marzo, ma il sito era andato in tilt molto presto, come aveva denunciato la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). Dopo la sospensione, i termini erano stati riaperti a partire dal 12 marzo alle ore 10.00 e rimarranno attivi fino al 13 maggio alle ore 12.00.