DolceRoma premia il giornalista Sabino Cirulli di Italia a Tavola

Si è svolto martedì 12 marzo, a Roma, nella cornice della Sala consiliare di Palazzo Valentini, la quarta edizione del premio DolceRoma, il prestigioso riconoscimento organizzato da Ciak Si Cucina in collaborazione con "Fattoria Latte Sano" ed il "Casale dell'arcipretura per la nocciola romana Dop" e che è consegnato alle eccellenze della pasticceria capitolina e della regione Lazio. Tra i premi, spicca quello assegnato a Sabino Cirulli, collaboratore di Italia a Tavola, che ha conquistato il riconoscimento dedicato alla sezione “Editoria e giornalismo”.

Il premio consegnato a Sabino Cirulli (Italia a Tavola) a DolceRoma

DolceRoma, gli altri premi assegnati

Premiate, poi, attività storiche come "Panella l'arte del pane dal 1929" ed "Andreotti dal 1931". A "Love Specialty coffee & croissants" assegnato il premio “Special croissant” per il Saffron, un lievitato realizzato con zafferano laziale e burro italiano. "Snug the Comfort Cafè" si aggiudica il riconoscimento format creativo per la sua caffetteria e pasticceria vegan di taglio americano.

La categoria vegan va a "Julietta Pastry & Lab", miglior pastiera classica a Sabotino mentre a Pennisi viene conferito il trofeo nella sezione miglior castagnola senza lattosio. La categoria zeppola creativa è stata attribuita alla "Pasticceria Pomme" di Grottaferrata. Tra i premiati nella sezione vegana anche il krapfen fritto realizzato da "Radagast Vegan Bakery". A capitanare la giuria il maestro Rami Kozmanz, formatosi dai più grandi maestri lievitisti della Pasticceria italiana, tra i quali Luigi Biasetto.