Crazy Pizza, Briatore no-stop: nuove aperture in Asia, Europa e America

Crazy Pizza, la catena di ristoranti di proprietà di Flavio Briatore e Francesco Costa (Gruppo Majestas), nel 2024 è pronta ad accelerare sensibilmente il proprio progetto di espansione globale con una serie di aperture in location strategiche in tre differenti continenti (Asia, America ed Europa), le quali andranno ad aggiungersi nei prossimi mesi alle attuali dieci, già presenti a livello internazionale.

In Medio Oriente, area da sempre strategica per il brand già presente con quattro location in tre differenti Paesi, l'attenzione è rivolta prima in Bahrain, la cui apertura è prevista per l'inizio di aprile, e poi a Neom, la più grande smart city del mondo, un progetto urbanistico visionario ideato in Arabia Saudita e considerato uno dei più grandi investimenti immobiliari di sempre.

Per quanto riguarda l'Europa, a maggio aprirà le porte il ristorante di Napoli, con splendida vista sul Vesuvio, e a seguire Crazy Pizza inaugurerà anche nella modernissima Marina di Varazze, dando via alla stagione balneare, seguita a breve dalla annuale riapertura estiva della prestigiosa location a Porto Cervo. A giugno, invece, sarà operativa anche la nuovissima venue di Belgrado, una delle città più antiche d'Europa, seguita da altre importanti sorprese entro la fine dell'anno.

Inoltre, negli Stati Uniti è stato recentemente siglato uno strategico accordo di joint venture pluriennale che porterà alla prima apertura, entro fine anno a New York, seguita poi da una numerosa serie di aperture nelle location americane più prestigiose, sia ad est che a ovest.