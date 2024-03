Viaggio nell’Italia del cibo: ecco i piatti più popolari da Nord a Sud

Dalla Bagna cauda piemontese ai Canederli trentini, passando per i Saltimbocca alla romana e gli Gnocchi alla sorrentina, anche se il piatto più ricercato è la Pasta alla norma. L'Italia è un vero e proprio paradiso per gli amanti della buona cucina. Un viaggio attraverso le diverse regioni del Bel Paese, a cura di Preply, permette di scoprire una varietà di piatti tipici, frutto di tradizioni secolari e ingredienti locali di altissima qualità.

Piatti italiani più popolari, la ricerca

Partire alla scoperta dei piatti tipici italiani non significa solo assaporare pietanze deliziose, ma anche immergersi nella cultura e nelle tradizioni di ogni regione. Un'occasione per conoscere la storia, i costumi e il folklore locale attraverso le sue specialità culinarie.

La mappa dei cibi più popolari

L'analisi è partita con i volumi di ricerca dei nomi di tipici piatti italiani sullo strumento Semrush e la loro tendenza di ricerca su Google Trends. L'approccio ha coinvolto la comparazione interna delle regioni con le ricerche più elevate, successivamente considerando cinque aree geografiche (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) e, infine, valutando i piatti a livello nazionale.

In questo studio Preply tenuto in considerazione solo quei piatti con una forte conformazione e tradizione regionale e non associabili all'Italia in generale. Per questo motivo sono rimasti fuori dei mostri sacri come gli spaghetti al pomodoro e la pizza.

Piatti italiani più popolari, le regioni al top

Le regioni con i 3 piatti con il maggiore volume di ricerca risultano essere la Sicilia, la Campania, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Lombardia.

In cima alla classifica siciliana spicca la Pasta alla norma

In cima alla classifica siciliana spicca la Pasta alla norma, nata a Catania nel 1900, seguita dalla Caponata e dagli Arancini (22.000). La Pasta alla norma è in testa, ma analizzando Google Trends, Caponata e Arancini godono di una distribuzione di ricerca più estesa, eccetto nel Molise. Si nota una divisione geografica, con la Caponata cercata soprattutto nel nord e gli Arancini nel sud.

In Lazio, invece, solo terzo posto per la Carbonara, preceduta dai Carciofi alla Giudia e dai Saltimbocca alla romana, piatto al top regionale. Gli Gnocchi alla sorrentina, piatto antichissimo che affonda le radici nel XVI secolo guarda tutti dall'alto in Campania, inseguiti da Pasta patate provola e Pizza fritta.

La Cotoletta alla milanese trionfa il Lombardia

Tortellini, Gnocco fritto e Piadina romagnola - nell'ordine - compongono il podio dell'Emilia Romagna, mentre la Cotoletta alla milanese trionfa il Lombardia, con il Risotto alla milanese e la Cassoeula a ruota. Proprio il risotto detiene il titolo di piatto più ricercato in numerose regioni italiane - con una percentuale di ricerca altissima in Basilicata - nonostante una vibrante competizione con la cotoletta.

Piatti italiani più popolari, le tendenze al Nord

Nel Nord Ovest regna la Bagna cauda, con la Cotoletta alla milanese a contenderle il primato, mentre nella parte orientale del Settentrione trionfano i Canederli, seguiti dai Tortellini, il Frico e il Baccalà alla vicentina.

Nel Nord Ovest regna la Bagna cauda

La Bagna cauda conquista il Nord, imponendosi anche in Sardegna e Calabria, mentre la Cotoletta alla milanese, oltre a Lombardia e Trentino, risulta particolarmente forte al Sud, con più ricerche in Basilicata rispetto alla stessa Lombardia. Vittorie locali per il Coniglio alla ligure e per la Polenta concia, che si affermano solamente nelle rispettive regioni di origine. A Est, nonostante la prevalenza nelle ricerche globali dei Canederli, sono i Tortellini ad affermarsi come il piatto più cercato in numerose regioni italiane.

Piatti italiani più popolari, le tendenze al Centro-Sud e Isole

Nel cuore d'Italia si contendono il podio i Saltimbocca alla romana e il Lampredotto. A seguire gli Arrosticini abruzzesi, le Olive ascolane ripiene di carne e le Tagliatelle al tartufo dell'Umbria. Nonostante la vittoria dei Saltimbocca alla romana e del Lampredotto in quanto a volume di ricerca, nelle tendenze di Google Trends sono gli Arrosticini a presentare una distribuzione di ricerca più ampia in tutta Italia.

La vittoria schiacciante al Sud va agli Gnocchi alla sorrentina

La vittoria schiacciante al Sud va agli Gnocchi alla sorrentina, quindi si piazzano il Riso patate e cozze di Bari, la Pampanella molisana, le Patate mpacchiuse calabresi e la Pasta con Peperoni Cruschi della Basilicata. La regina indiscussa delle Isole è la Pasta alla norma, con al secondo posto i Culurgiones.