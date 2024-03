Ville di lusso in vendita: Lionard Luxury Real Estate apre a Forte dei Marmi

Lionard Luxury Real Estate, specializzata in vendite immobiliari di lusso, apre in Versilia a Forte dei Marmi (Lu). Si tratta della settima sede in Italia. Un passo avanti che fa seguito alle aperture del 2023 delle sedi di Venezia e Porto Cervo e che aggiunge un nuovo snodo strategico al network operativo dell'azienda, radicando sempre più saldamente la presenza di Lionard nel panorama immobiliare di lusso italiano.

Lionard Luxury Real Estate apre in Versilia a Forte dei Marmi

Con alle spalle oltre 15 anni d'eccellenza e un focus costante verso l'innovazione e l'ottimizzazione dei servizi di intermediazione immobiliare nel segmento luxury, Lionard prosegue nel suo obiettivo di esplorare mercati dinamici e di rilievo, portando la sua esperienza storica e la profonda conoscenza del settore nelle località più esclusive d'Italia. Perché la scelta di Forte dei Marmi, perla della Versilia scelta dall'élite internazionale anche per il suo appeal immobiliare, riflette la mission di Lionard di offrire ai suoi clienti non solo proprietà di ultra-lusso nelle location più straordinarie del nostro paese, ma anche un'esperienza d'acquisto senza precedenti, caratterizzata da un servizio sartoriale e da una profonda comprensione delle esigenze di una clientela di HNWIs (High Net Worth Individuals). Equiparata per qualità e prestigio a mete come Saint-Tropez e Montecarlo, Forte dei Marmi sta vivendo un'interessante espansione nel settore del luxury real estate.

Come sta andando il mercato immobiliare di lusso

L'andamento del mercato immobiliare del luogo ha infatti registrato nel febbraio 2024 un incremento del 7,37% rispetto all'anno precedente. La zona più ambita si conferma Roma Imperiale, con quotazioni che possono superare i 12mila € al metro quadro. Questo trend di crescita è alimentato dalla capacità del Forte di attrarre l’élite italiana e internazionale, grazie al suo fascino, alla vivibilità e alla posizione geografica strategica. L'attenzione del segmento di mercato di fascia alta e la crescente domanda per proprietà di lusso non solo confermano Forte dei Marmi come una delle località più prestigiose d'Italia, ma la collocano sul podio per i prezzi massimi di compravendita registrati nel 2023.

Questo emerge dal report dell'Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2023 di Fimaa-Confcommercio, condotto in collaborazione con Nomisma, che ha analizzato le dinamiche del mercato immobiliare di 126 località di mare e 59 di montagna e laghi, stilando una classifica delle località turistiche più lussuose tra cui spiccano Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Capri.

La nuova sede di Lionard a Forte dei Marmi

È in questo scenario che Lionard si inserisce nel cuore di Forte dei Marmi con la nuova sede di via Giovanni Montauti 9, con l'obiettivo di essere presente sul territorio per soddisfare in modo sempre più preciso, completo e immediato le richieste di una clientela esigente alla ricerca dello straordinario. L'espansione aziendale conferma la posizione del brand come leader in Italia nel settore del luxury real estate, mantenendo un'impronta innovativa e superando i limiti del servizio tradizionale per offrire a ciascun cliente un'esperienza personalizzata e unica. Per il nuovo ufficio - che verrà gestito da collaboratori precedentemente formati nell'head quarter di Firenze, è previsto l'inserimento di 10 nuove risorse con un background accademico in diritto o economia e una perfetta conoscenza delle lingue straniere.