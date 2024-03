Le colombe dei pasticcieri italiani: ecco come e dove comprarle

Una variegata selezione di pasticcerie e panifici italiani offre per Pasqua 2024 un'ampia gamma di colombe artigianali, ognuna con il proprio tocco distintivo. Dai profumi del Panificio Davide Longoni di Milano ai sapori tradizionali di Olivieri 1882 ad Arzignano, alle opzioni senza burro di AT Pâtissier di Andrea Tortora a Volta Mantovana. Pavé a Milano propone colombe con ingredienti di alta qualità, mentre Forno Follador a Pordenone offre varietà intriganti come mandorla e limone. Lo chef Iannotti e lo chef Canzian offrono le loro particolari colombe nel menu dei loro ristoranti.

L'impasto della colomba prima della cottura

Panzera Milano delizia con colombe ricoperte di cioccolato e nocciole, mentre Pasticceria Martesana a Milano presenta opzioni dalla tradizionale alla cioccolato e frutti rossi. Dolcemascolo a Frosinone e Ciacco a Milano offrono colombe biologiche di alta qualità, mentre Il Signor di Carbognano a Palermo propone una colomba preparata con sola pasta madre viva, senza conservanti o miglioratori, infine le colombe stellate dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Le colombe artigianali da non perdere in giro per l'Italia

Panificio Davide Longoni

Caratterizzato dall'utilizzo del lievito madre, che lo rende più leggero e digeribile, e da una doppia lievitazione, l'impasto della Colomba di Davide Longoni è profumato grazie agli ingredienti artigianali - il miele di agrumi di Mieli Thun, la vaniglia bourbon biologica, le mandorle abruzzesi e lo zest di arancia e bergamotto. I protagonisti però sono i canditi di arance calabresi, coltivate biologicamente dall'associazione Sos Rosarno - per la solidarietà e contro la lotta al caporalato.

Colomba classica di Davide Longoni

Un'eccellenza firmata Jam Session, il progetto di produzione collettiva condivisa con Forno Brisa di Bologna, Panificio Moderno a Isera in provincia di Trento, Mamm a Udine, Pandefrà a Senigallia e Mercato del Pane a Pescara. Anche il packaging è sottolineato dagli slogan “Milano fa la pace” e “Milano è di tutti”.

Panificio Davide Longoni | Via Gerolamo Tiraboschi 19 | 20135 Milano | Tel 375 585 0656

Olivieri 1882

Colomba calssica: Un soffice impasto, grazie alla doppia lievitazione di 48 ore, composto da burro, uova e farina, ricoperta da una glassa arricchita con mandorle che, al primo morso. All'interno della colomba da 900 g, 100% lievito madre vivo, si trovano i canditi d'arancia interi per conferire alla nostra colomba un profumo unico e naturale di arancia.

Colomba classica di Olivieri 1882

All'interno dell'impasto si notano anche i puntini neri della vaniglia Bourbon del Madagascar. Estremamente digeribile, grazie alla lunga lievitazione e all'utilizzo di materie prima di alta qualità. Non ha conservanti, semilavorati, aromi, grassi vegetali. E' Artigianale al 100% e quindi fatta interamente a mano.

Olivieri 1882 | Via Alberti 13 | 36071 Arzignano (Vi) | Tel 04 4467 0344

Antonino Cannavacciuolo

Sono quasi pronte per spiccare il volo le Colombe pasquali del Laboratorio di alta pasticceria artigianale di Chef Cannavacciuolo, realizzate dal Pastry Chef Kabir Godi: una novità 2024 ai frutti rossi e altre sei imperdibili declinazioni, diventate ormai dei classici per tutti gli amanti di questo soffice dolce primaverile. La nuova, deliziosa Colomba ai Frutti Rossi regala al palato le note fresche e vivaci di lamponi, mirtilli rossi e fragoline di bosco canditi. La riveste una copertura al lampone e perle di cioccolato bianco. Un dolce scenografico alla vista e intenso all'assaggio.

La Colomba ai frutti rossi di Antonino Cannavacciolo

Tra le Colombe evergreen del Laboratorio, due versioni che celebrano la cultura enogastronomica napoletana: la prima è la Colomba al Limoncello, che racchiude il vero sapore del Sud Italia con impasto agrumato, cubetti canditi, olio essenziale al limone e uno squisito ripieno di crema al limoncello, il liquore partenopeo per eccellenza. La glassa è un mantello elegante a base di cioccolato bianco e dolcissimi canditi. La seconda è la Colomba alla Melannurca Campana Igp, che racconta i ricordi d'infanzia di Chef Cannavacciuolo. Ad accompagnare i canditi di Melannurca, protagonista di questo dolce, l'avvolgente sapore della crema alla vaniglia nella farcitura.

Ricopre la Colomba una cascata di cioccolato bianco e perle croccanti. Tra le classiche e più amate: la Colomba cioccolato e arancia, che coniuga nell'impasto la freschezza dell'arancia e la dolcezza delle gocce di cioccolato al latte, ricoperta da una granella di zucchero; la Colomba al Gianduia, per i più golosi, con un impasto farcito di cioccolato gianduia al latte e una glassa ancor più ricca, con gocce di cioccolato e granella di zucchero, la Colomba Classica, per i più tradizionali e, infine, il Dolce di Pasqua Vegano Cioccolato e Arancia, con il sapore deciso di cioccolato fondente e arancia e la glassa di mandorle, certificata V-label. Le Colombe di Pasqua si ordinano e si acquistano nell'apposita sezione dello shop online.

Antonino Cannavacciolo | Piazza Santa Rita 14 | 28060 Vicolungo (No) | Tel 0321 411597

Pasticceria Fabrizio Galla

Quest'anno la gamma della Pasticceria Fabrizio Galla presenta tre gusti della Colomba pasquale, regina dei lievitati di primavera. Si parte dalla versione “Classica” con bucce d'arancia candita, che arricchiscono il tradizionale impasto della colomba. La versione “Pere e cioccolato” è prodotta – come le altre tipologie - in 70 ore di lavorazione, con lievitazioni lente per esaltare la parte aromatica ottenuta a prodotto sfornato.

Colomba pere e cioccolato di Fabrizio Galla

Novità di quest'anno è la Colomba “Mandarino, Pesca e Cioccolato al latte”, un mix di ingredienti che ha già riscosso notevole successo nella versione panettone lo scorso Natale. Tutte le colombe vengono realizzate con elementi selezionati di alta qualità, tuorlo d'uovo da allevamenti a terra e farine di eccellenza.

Pasticceria Fabrizio Galla | Via Chivasso, 79 | 10020 San Sebastiano Da Po (To) | Tel 01 1919 7998

Andrea Tortora

Colomba classica di Andrea Tortora

Un lievitato a forma di uovo proposto sia con l'impasto tradizionale che con l'olio contro le intolleranze alimentari. È l'ultima creazione di Andrea Tortora. Per chi il burro non può mangiarlo, ma al panettone o all‘Uovo non deve rinunciare.

AT Pâtissier di Andrea Tortora | Via San Martino 68/6 | 46049 Volta Mantovana (Mn) | Tel 327 668 7908

Pavé

La Colomba è prodota con burro di Normandia, arancia candita, Vaniglia del Madagascar, lievito madre. Dal 2021 è preparata nel nuovo laboratorio di via della Torre dove siamo riusciti a migliorare ulteriormente il controllo della lievitazione e la cottura. La scatola si conferma quella inaugurata nel 2022, l'anno del decennale: istituzionale nelle forme e nei colori, puntando alla riconoscibilità per gli anni a venire.

Colomba classica di Pavè

Oltre al tradizionale, verrà proposta nella versione al cioccolato fondente e in quella al gusto Torta Tonka Pavé. Prezzo al pubblico (tradizionale, 1kg): 42€. Disponibile delivery o con Cosaporto.

Pavè | Via felice casati 27 | 20133 Milano | Tel 02 9439 2259

Forno Follador

Per la Pasqua, Forno Follador sorprende con tre diverse varietà di Colomba (nel formato da 1kg). Novità 2024 è la Colomba Mandorla e Limone, lievitato di grande morbidezza che combina sapori freschi e sapori avvolgenti, farcito con pasta di mandorle e canditi di limone di Sorrento, ricoperto da una croccante glassa di zucchero e bastoncini di mandorle.

Colomba mandorla e limone di Follador

La Colomba Classica è preparata secondo tradizione, con canditi all'arancia e una croccante copertura di granella di zucchero e mandorle. Completa la collezione la Colomba Cioccolato e Arancia, un impasto al cioccolato fondente 60% dalle note di cacao e vaniglia, con cubetti di arancia candita e una glassa al cacao con zucchero in granella e nocciole.

Follador | Via Nuova di Corva 64 | 33170 Pordenone | Tel 04 3457 0178

Panzera Milano - pasticceria cioccolateria gelateria

Colomba all'amarena di Panzera

Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Quest'anno oltre alla Colomba tradizionale, Lorenzo Panzera propone quella golosa ricoperta di cioccolato e nocciole, al pistacchio, senza canditi e come novità quella all'amarena. Un impasto morbido, soffice, leggermente ambrato, ma poco dolce. Formati da 500 gr .(22 euro), 750 gr(33 euro) e 1 kg. (44 euro).

Panzera Milano | Viale Monte Santo 10 | 20124 Milano | Tel 02 6597327

Pasticceria Martesana

Colomba al cioccolato di Martesana

Tornano anche quest'anno le colombe di Pasticceria Martesana: la tradizionale; la cioccolato e frutti rossi che unisce nell'impasto i frutti di bosco semi-canditi, le gocce di cioccolato fondente e la confettura di lamponi; e la Colomba dell'Enzo, versione pasquale del Panetùn de l'Enzo omaggio a un'icona della pasticceria austriaca. Tradizionale: 27 euro 500g, 43 euro 1kg, 73 euro 1,5kg. Cioccolato e frutti rossi: 46 euro 1kg. Enzo: 46 euro1kg.

Pasticceria Martesana | Via Cagliero 14 | 20125 Milano | Tel 02 6698 6634

Dolcemascolo

Colomba classica di Dolcemascolo

Nel nuovo store di Roma, nella storica pasticceria di Frosinone e anche online, Matteo Dolcemascolo presenta la propria produzione: la classica pluripremiata colomba artigianale, disponibile anche nelle varianti al cioccolato, frutti di bosco, cioccolato e pere, cioccolato e lamponi e pistacchio è realizzata con farina macinata a pietra, burro, vaniglia naturale e arancio candito, grazie a un processo di lievitazione a freddo e lenta fermentazione del lievito madre.

Pasticceria Dolcemascolo | Via Madonna della Neve 77 | 03100 Frosinone | Tel 07 7527 0660

Ciacco

Soffici e piene di gusto, le colombe di Stefano impiegano gli stessi ingredienti della filiera di Ciacco. Quest'anno sono tre le varianti disponibili: Classica, Lamponi e Pistacchio e Albicocche e Cioccolato.In tutta Italia, le tre varianti delle colombe di Stefano Guizzetti.

Colomba albicocche e cioccolato di Ciacco

Le colombe di Ciacco hanno in comune un doppio impasto con farina italiana biologica, il lievito madre, 48 ore di lievitazione, il miele dalle valli di Parma, il burro di panna fresca da centrifuga e i tuorli d'uovo biologico questi ultimi due ingredienti provenienti da un piccolo produttore di Cuneo. Disponibili sul sito www.ciaccolab.it con spedizioni in tutta Italia. Prezzi: Colombe 1 chilo Classica 40 euro Cioccolato e Albicocche 40 euro Lamponi e Pistacchio 42 euro.

Ciacco | Via Spadari 13 | 20123 Milano | Tel 02 3966 3592

Pierangelo Chifari e le pasticcerie palermitane: il Signor di Carbognano

La passione di Pierangelo e della sua famiglia per i grandi lievitati nasce circa 8 anni fa a seguito di un intenso periodo di studio e di ricerca. La lavorazione della colomba “Il Signor di Carbognano” supera le 48 ore totali e ogni singolo passaggio viene eseguito interamente a mano; la colomba è preparata con l'impiego di sola pasta madre viva, con due impasti totali e una lievitazione finale a temperatura controllata, senza utilizzo di conservanti o miglioratori. Prezzo 32 euro formato da 1kg. Disponibile presso i 4 punti pasticceria Il Signor di Carbognano e le 2 Pizzerie Archestrato di Gela a Palermo.

La colomba classica de Il Signor Carbognano

Il Signor di Carbognano | Via Emanuele Notarbartolo 2/L | 90141 Palermo | Tel 09 1730 2545

Giuseppe Iannotti

Sono in vendita dal 5 marzo, in numero limitatissimo, solo 500 pezzi, le due versioni di Colomba proposte dal Luminist. La Colomba classica, con cedro e arancia di Sicilia, uvetta sultanina australiana, vaniglia Tahiti e burro francese d'Isigny, e la golosissima Colomba al cioccolato Tulakalum 75%.

La colomba di Giuseppe Iannotti

La colomba del Luminist è racchiusa in una scatola dalla grafica dirompente, divertente e accattivante, che richiama una serie di immagini iconografiche partenopee, mescolando artisticamente sacro e profano. Opera dell'illustratore Alfredo Del Bene, meglio noto come The Animismus, che da anni supporta con la sua creatività la mente vulcanica di Giuseppe Iannotti.

Giuseppe Iannotti | Via Toledo 177/178 | 80134 Napoli | Tel 081 1975 8023

Daniel Canzian

Torna disponibile per la Pasqua 2024 la Colomba alle Albicocche Arrosto dello chef Daniel Canzian, una ricetta originale che si distingue per la morbidezza e il profumo del suo impasto, caratterizzato da cubetti di albicocca leggermente canditi, una lavorazione che consente alla frutta di mantenere intatte le sue caratteristiche in termini di gusto e consistenza. Proprio per valorizzare questa sua particolarità, il consiglio dello chef è quello di riscaldare la colomba in forno a 160° per 5 -7 minuti prima dell'assaggio, un passaggio che consentirà di enfatizzare la fragranza dolce e naturale delle albicocche e di renderle ancora più cremose al palato.

Colomba con arance arrosto di Daniel Canzian

La ricetta nasce nel 2021 dalla collaborazione tra Daniel Canzian e Albertengo, realtà piemontese nota in Italia e all'estero per la produzione di grandi lievitati che predilige l'utilizzo di materie prime di origine italiana, seleziona uova da galline allevate a terra e non impiega aromi lavorati. Il dolce può essere acquistato online sulla Boutique dello chef, o presso suo il ristorante milanese di Via Castelfidardo angolo San Marco al prezzo di 40,00 € (1 kg).

Daniel Canzian ristorante Milano | Via Castelfidardo angolo via San Marco | 20121 Milano | Tel 02 6379 3837

Vincenzo Donnarumma

Si chiama “Gennarino”. E' il lievito che il Maestro Pasticcere napoletano Vincenzo Donnarumma tratta come fosse un figlio. E lui, trascorse 36 ore, restituisce diligentemente questo amore dando vita ad una gamma di lievitati che anche a Pasqua sono pronti a finire sulle tavole imbandite a festa. La cura di questo prezioso “figlio”, la curiosità, lo studio e la continua ricerca delle migliori materie prime rendono uniche le Colombe 2024 di Vincenzo Donnarumma. Il viaggio multisensoriale alla scoperta della dolcezza e della raffinatezza dei lievitati pasquali inizia dalla versione Classica della colomba, realizzata con scorzone d'arancia Navel di Calabria, prosegue con la Multicereali, con impasto Multicereale ai Frutti di Bosco e Mandarino tardivo di Ciaculli IGP e glassa al cioccolato bianco e lamponi disidratati.

Colomba classica di Vincenzo Donnarumma

Si passa alla Nocciolata, con impasto alla Nocciola di Giffoni e tre cioccolati (bianco belga, latte - gianduja e fondente 70% Monorigine Sao Thome) glassata con cioccolato bianco, pasta di nocciola di Giffoni, cereali ricoperti al cioccolato. La Vesuviana, invece, è un omaggio al territorio con albicocca “Pellecchiella” del Vesuvio, cioccolato bianco belga e fava Tonka, glassata con mandorle e granella di zucchero. Un omaggio al Sud Italia è la colomba Mediterranea con fragoline di bosco e glassata con cioccolato bianco, pasta di pistacchio di Sicilia e ancora pistacchi caramellizzati, accompagnata da un pregiato vasetto di crema alpistacchio. Novità di quest'anno, dopo il successo del panettone dello scorso Natale, è la colomba Campana con Mela Annurca IGP e cannella.

Tutte le creazioni di Pasqua sono disponibili all'acquisto online sul sito vincendonnarumma.it e presso la pasticceria “Peccati di Gola” a Pimonte, sui Monti Lattari, punto di riferimento della famiglia Donnarumma fondata da Antonio Donnarumma insieme alla moglie Silvana, padre e madre del giovane Vincenzo, già pluridecorato Maestro d'Alta Pasticceria Italiana impegnato nell'attività di famiglia insieme al fratello Aniello Donnarumma.

Vincenzo Donnarumma | Via Madonnina 9/b | 80050 Pimonte (Na) | Tel 081 874 9621