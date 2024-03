Gelato Day: occasione per valorizzare il gelato artigianale italiano

La Giornata Europea del Gelato Artigianale, si celebra il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento.

«Siamo orgogliosi di aver portato alla Camera dei deputati il gelato artigianale, prodotto italiano che valorizza un’intera filiera e coinvolge il settore agricolo, dalla produzione del latte alle diverse tipologie di frutta. Il gelato nasce infatti dalle nostre migliori materie prime e dalla competenza delle aziende che trasformano questi ingredienti, ci fa piacere pensare al gelato come un grande momento di valorizzazione dei nostri sistemi di eccellenza agricola» dice l’onorevole Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, durante la presentazione alla Camera della dodicesima edizione del Gelato Day.

Per la dodicesima edizione del Gelato Day, scelto dal Belgio, il gusto dell'anno 2024 è la “Gaufre de Liège”:

Presente anche il Ministro Matteo Salvini che, dopo i ringraziamenti dell’onorevole Carloni, inizia il suo discorso sull’importanza della giornata dedicata ad un prodotto che rappresenta l’eccellenza italiana con tono scherzoso dicendo: «capita solo ai ministri di essere ringraziati per aver mangiato il gelato». Sottolineando quanto la semplicità di un gesto e di un prodotto possano regalare momenti di felicità.

Durante la conferenza stampa sono state “definite” la tre A con le quali si identifica il gelato:

Agricolo , perché si fa esclusivamente con il latte italiano;

, perché si fa esclusivamente con il latte italiano; Artigianale , perché si realizza attraverso il prezioso lavoro degli artigiani;

, perché si realizza attraverso il prezioso lavoro degli artigiani; Amato, perché rappresenta un gesto d’amore.

Peculiarità del Gelato Day è il “Gusto dell’Anno”, proposto il 24 marzo in tutte le gelaterie aderenti alla Giornata. Per la dodicesima edizione del Gelato Day, scelto dal Belgio, sarà la “Gaufre de Liège”: un gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, variegata al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi, che omaggia uno dei dolci più antichi e tipici del Belgio.

Matteo Salvini e Domenico Belmonte

La ricetta ufficiale, che il 24 marzo tutti i gelatieri sono invitati a seguire e personalizzare con creatività e maestria, ispirandosi a tradizioni e sapori del proprio territorio, prevede un gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, una variegatura al burro salato, il tutto accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi. Le gaufre sono una tipologia di waffles, dolce popolare in tutto il mondo, ma di origini molto antiche. I primissimi waffles della storia nascono in Grecia, erano chiamati obelías e venivano cucinati tra due ferri caldi sopra il fuoco.

Il gusto dell'anno 2024: Gaufre de Liège

Adottati poi dalle legioni romane, si diffusero in tutta Europa. È nel Medioevo però che la ricetta venne perfezionata proprio in Belgio: un abate cistercense creò un impasto con il miele, cucinandolo con le piastre utilizzate per la preparazione delle ostie. In francese medievale, infatti, la parola wafla e gaufra assume il significato di dolce, miele, arnia: un “dolce fatto con il miele a forma di nido d’ape”.

La “Gaufre di Liegi” è il waffle belga

La storia della gaufre in Belgio è lunga e affascinante. Le cialdierie spesso le producevano con lo stemma araldico della città. Quando lo zucchero venne introdotto in Europa, il principe della città di Liegi chiese al proprio pasticcere di confezionare un dolce che fosse l'emblema della città e comprendesse tra gli ingredienti la novità del momento: lo zucchero. Il pasticcere preparò una gaufre sostituendo al tradizionale miele lo zucchero perlato.

Quel dolce fu un tale successo che, ancora oggi, la “Gaufre di Liegi” è tra le più apprezzate del Belgio. Del resto, il gelato artigianale è un vero trait-d’union europeo, capace di valorizzare i prodotti agroalimentari di ogni stato membro, ma anche di alimentare un’intera filiera, dalle materie prime agli ingredienti specifici per il gelato, dalle macchine alle vetrine per le gelaterie.

I maestri gelatieri presenti alla presentazione del Gelato Day 2024

Ha poi tutto il sapore dell’eccellenza italiana la collaborazione con il Gambero Rosso che, anche quest’anno, coinvolgerà le gelaterie della rinomata Guida Gelaterie d'Italia a prendere parte alle celebrazioni del 24 marzo e a preparare il Gusto dell’Anno come solo i migliori gelatieri d’Italia sanno fare: con capacità, tecnica, ma soprattutto creatività e passione, proponendo inaspettate varianti del “Gaufre de Liège”.

E già ora, tra coni e coppette, fervono i preparativi per la Giornata Europea del Gelato Artigianale 2024 per la quale sono previsti manifestazioni ed eventi che animeranno tutte le città europee per promuovere e diffondere la cultura del gelato artigianale.

I gusti degli anni passati

2013 | Europa

Fantasia d'Europa

Fiordilatte variegato con cioccolato e mandorle caramellate

2014 | Europa

Stracciatella d'Europa

Fiordilatte e succo di arance sanguinelle, variegato con cioccolato

2015 | Austria

Cioccolato d’Austria

Cioccolato variegato con marmellata di albicocche

2016 | Belgio

Poire Royale

Gelato alla pera variegato con salsa di pera e biscotti speculoos

2017 | Francia

Framboise Melba

Sorbetto di lamponi variegato con salsa di pesca

2018 | Germania

Black Forest

Gelato al cioccolato variegato con amarene

2019 | Italia

Tiramisù

Gelato al mascarpone con caffè, savoiardi e cacao

2020 | Olanda

Yogurt variegato alle fragole

Gelato allo yogurt, variegato con fragole fresche

2021 | Spagna

Mantecado

Gelato alla crema antica alla vaniglia, variegato con salsa di arance

e scaglie di cioccolato fondente

2022 | Europa

Dolce Sinfonia

Gelato a base cioccolato e nocciola con ricotta fresca e fichi sciroppati

al rhum

2023 | Austria

Apfelstrudel

Gelato a base bianca con polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di

limone

2024 | Belgio

Gaufre de Liège

Gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, variegato al

burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi

Gelato: la situazione della filiera italiana

L'Italia continua a detenere una leadership significativa nel panorama globale del gelato artigianale, coinvolgendo anche settori chiave come gli ingredienti e i semilavorati. Nel corso del 2023, ben 65 imprese operanti in questo ambito hanno generato un fatturato di 1.1 miliardi di euro, evidenziando un aumento del +9% rispetto all'anno precedente, con una quota di esportazione che si attesta intorno al 65%. Questa crescita costante ha contribuito a un aumento dell'occupazione, con un numero stimato di dipendenti, tra diretti e indiretti (reti di vendita), che oggi si avvicina alle 4.000 unità.

Ferdinando Buonocore, Claudio Pica, Mirco Carloni, Sergio Marchi, Domenico Belmonte alla presentazione del Gelato Day alla Camera dei Deputati

Queste aziende rivestono un ruolo fondamentale come collegamento tra la produzione delle materie prime agricole e il mondo del retail. Nel 2023, si è registrato un lieve aumento nell'acquisto di prodotti agroalimentari da parte di queste aziende: sono state acquistate 233 mila tonnellate di latte, 69 mila di zucchero, 53 mila di frutta (fresca e secca), 1.700 di pistacchio di Bronte e 1.900 di nocciole piemontesi, due gusti particolarmente apprezzati e venduti in Italia.

Il valore degli acquisti ha invece subito una significativa crescita, principalmente a causa dell'incremento dei prezzi di prodotti ampiamente utilizzati nella filiera, come lo zucchero (+54%), il latte (+34%), le uova

(+40%), il cacao (+62%) e la frutta (media del 9%, con aumenti considerevoli per alcuni frutti, ad esempio le fragole).

Anche nel settore delle macchine, vetrine e arredamenti per gelateria, l'Italia svolge un ruolo centrale. Nel 2023, il giro d'affari ha raggiunto circa 650 milioni di euro, di cui 350 milioni provenienti dalle vendite alle gelaterie artigianali. Queste aziende esportano oltre il 70% della loro produzione e forniscono lavoro a circa 1.500 dipendenti solo in Italia.

Complessivamente, l'intera filiera italiana del gelato (gelaterie, ingredienti, macchinari, attrezzature, vetrine) occupa oltre 100.000 persone nel Paese e nel 2023 ha superato per la prima volta la soglia dei 4 miliardi di fatturato annuo.

Fonti: Uif, su dati interni, Acomag, Confartigianato, Confesercenti, Demoskopea, Istat, Tci.

Informazioni

Accanto ai suoi ideatori, Ferdinando Buonocore, Fausto Bortolot, Artglace e Longarone Fiere Dolomiti, il Gelato Day vede come partner dell’edizione 2024: Acomag - Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato, Associazione Italiana Gelatieri, Cna, Comitato Gelatieri Campani, Confartigianato, Conpait Gelato - Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Gelatieri, G.a. - Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria, G.A.T. - Gelatieri Artigianali del Triveneto, Ilgelatoartigianale.info, Maestri della Gelateria Italiana, Sigep - Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali, Caffè di Italian Exhibition Group, Milano Con Gelato, Gelato Veneto, Coppa del mondo di Gelateria, Contaminazioni Stellate, Gelato Festival World Masters e Accademici Italiani Gelatieri Artigiani.

Tutte le informazioni sulla prossima edizione del Gelato Day saranno presto disponibili sul sito www.gelato-day.com, nonché sugli account ufficiali del Gelato Day su Facebook, Instagram e YouTube, perchè non c’è niente di meglio che condividere un ottimo gelato artigianale, uno dei dolci italiani più amati nel mondo.