Pasqua, un viaggio tra le tradizioni culinarie d'Italia con le uova protagoniste

La Pasqua è un momento di festa e di gioia, non solo per il suo significato religioso, ma anche per le tradizioni culinarie che la accompagnano. In Italia, ogni regione ha le sue specialità, che rendono la tavola pasquale ricca e colorata. E le uova ricoprono un ruolo da protagonista.

L'uovo è il simbolo indiscusso della Pasqua

L'uovo è il simbolo indiscusso della Pasqua, presente in tutte le tavole d'Italia. Lo si trova sodo, decorato o al cioccolato, ma anche protagonista di numerose ricette. Se la spesa per il tipico dolce delle feste si preannuncia in aumento - +24% sull'anno precedente secondo il Codacons - un'opzione è anche il fai da te con uova sode da decorare e regalare, dolci della tradizione, torte salate e frittate da accompagnare alla tipica colazione di Pasqua.

«Un'occasione per consumare un alimento buono e sano come le uova sempre amato dagli italiani - afferma Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia (l'Associazione di rappresentanza della produzione avicola nazionale) - che nella Settimana Santa ne consumano circa 6 pro capite per un valore pari a 130 milioni di euro. Un alimento funzionale, versatile e adatto a tutte le tasche, che offre un equilibrio perfetto tra proteine di elevata qualità, vitamine e sali minerali. Non a caso le troviamo sempre nel carrello degli italiani, che ne consumano 227 pro capite all'anno».

Nord e Sud Italia: le tradizioni in cucina

Al Nord, la tradizione vuole la torta pasqualina ligure, con le sue trentatré sfoglie e il ripieno di bietole e ricotta. In Umbria, invece, si gusta la crescia al formaggio, un lievitato soffice e saporito. A Roma e nel Lazio, le uova sode sono accompagnate da corallina e torta salata. Nelle Marche, immancabili la frittata al mentastro e i piconi, ravioli ripieni di uova e formaggio.

Scendendo lo Stivale, troviamo il casatiello campano, con le sue uova ingabbiate nell'impasto. In Sicilia, regnano le cuddura cull'ova, dolci a forma di campanile, cestino o cuore, farciti con uova sode. In Sardegna, il coccoi pintau è un pane a pasta dura decorato con uova, che viene regalato come simbolo di buon auspicio.

Pasqua, la cucina per unire amici e famiglia

Le tradizioni culinarie pasquali sono un modo per celebrare la festa in famiglia e con gli amici. Un'occasione per assaporare i sapori di una volta e per scoprire le diverse culture regionali. Oltre al cibo, la Pasqua è ricca di altre tradizioni, come la caccia alle uova di cioccolato, la processione del Cristo Risorto e la colombina pasquale. La Pasqua è un momento ideale per viaggiare e scoprire le diverse tradizioni d'Italia, per gustare i sapori tipici, conoscere la cultura locale e vivere la gioia di questa festa.