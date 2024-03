Accademia del Tartufo nel Mondo premia il ristorante "Daino" di Frontone

Il 22 marzo a Frontone (PU), Giuseppe Cristini, direttore dell’Accademia del Tartufo nel mondo, ha presieduto una cerimonia di grande rilievo presso il rinomato ristorante Daino. Durante l'evento, è stato conferito un prestigioso premio dedicato a coloro che hanno contribuito e continueranno a farlo alla storia della cucina marchigiana nel contesto internazionale: il premio "Storicità della cucina marchigiana" ideato da Giuseppe Cristini. Quest'onore è stato attribuito al ristorante Daino per i suoi sessant'anni di impegno nel promuovere e preservare l'arte culinaria marchigiana, con un'enfasi particolare sulla valorizzazione del pregiato Tartufo fresco tutto l'anno, mantenendo intatto il suo autentico carattere.

L'attestato dell'Accademia del Tartufo nel Mondo

Enzo Galassi, proprietario del ristorante Daino, è stato insignito del premio, mentre Claudio Viti, consigliere comunale di Frontone, ha accolto l'evento con parole di elogio: «Partecipare a eventi di tale spessore nella nostra comunità è sempre un grande onore. Il ristorante Daino, celebrando sei decenni di eccellenza culinaria, si è affermato come un faro per Frontone, una solida istituzione nel tempo. I nostri complimenti vanno a Enzo, alle sue figlie e ai collaboratori che hanno contribuito al successo di questa storica attività.»

L'Accademia Mondiale del Tartufo ha inoltre conferito al ristorante Daino una medaglia speciale, simbolo del suo ruolo di modello e ispirazione nel settore culinario. Questo riconoscimento riflette l'apprezzamento della Regione Marche, che considera la cucina tradizionale non solo un merito, ma una caratteristica unica della regione.

Giuseppe Cristini, Luana Sciamanna e il consigliere Claudio Viti premiano il ristorante Il Daino

La medaglia è stata consegnata dalla Presidente della Pro Loco, Luana Sciamanna, che ha sottolineato l'importanza dei ristoranti locali, tra cui Daino, nel supportare le attività della comunità: «I ristoranti di Frontone giocano un ruolo fondamentale nel nostro operato. Daino e altre realtà locali contribuiscono significativamente al successo delle nostre iniziative.»

L'esperienza al Daino è un'immersione nella sua affascinante filosofia culinaria, dove ogni dettaglio è curato con precisione e anche gli ingredienti più semplici sono trasformati in piatti deliziosi con stile e ingegno. Silvia Galassi, figlia di Enzo e co-gestore dell'attività, ha espresso gratitudine per il premio e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra famiglia e staff per il successo del ristorante: «Il mio pensiero va innanzitutto ai miei nonni, che hanno aperto questo locale nel 1963. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato duramente per mantenere vivo il loro spirito imprenditoriale e oggi siamo giunti alla terza generazione. Penso che per raggiungere questo traguardo siano fondamentali poche cose: la qualità del prodotto, la semplicità con cui lo prepariamo e soprattutto la collaborazione che si instaura tra di noi. Senza una stretta collaborazione, che coinvolge tutti, dalla famiglia al personale di sala e alle donne della cucina, non saremmo giunti fino a qui. Desidero quindi ringraziare anche tutti i nostri collaboratori per il loro contributo prezioso».

La passione e l'impegno di Enzo sono tangibili, come dimostra la sua dichiarazione commovente: "Daino scorre nelle mie vene." Questa frase incarna l'anima del ristorante, dove l'autenticità e l'accoglienza sono di primaria importanza. Ogni successo è il frutto di sacrificio e dedizione, ma anche di un'atmosfera serena e raffinata, arricchita dal calore di un buon calice di vino.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it