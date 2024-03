I viaggi imperdibili per godere della primavera: l'Italia solo 11ª

Oltre alla natura, in primavera si risveglia anche la voglia di viaggiare. E ancora una volta l'Italia è tra le 20 migliori destinazioni primaverili (per la precisione 11ª), secondo la classifica di DiscoverCars.com che ha utilizzato i dati di Instagram per creare un elenco di paesi più popolari da visitare in questa stagione. Al primo posto per le migliori destinazioni di primavera c'è l'Olanda, secondo posto per il Regno Unito e terzo per gli Emirati Arabi Uniti.

La bellezza di Roma a primavera

I 10 paesi del mondo da vedere a primavera

L'Olanda, come detto, ha conquistato anche quest'anno il primo posto, con 64.177 post su Instagram. Al secondo posto, il Regno Unito ha avuto 48.169 post. È seguito dagli Emirati Arabi Uniti con 47.858 posti complessivi.

L'Olanda al primo posto nella classifica dei paesi da visitare in primavera

Al quarto posto, Canada con 44.104 posti combinati. È seguita da Colombia, che ha avuto 43.646 post. Singapore classificato come sesto, con un punteggio totale di 36.208. Al settimo posto, la Turchia è stata taggata 27.870 volte nei post relativi alla primavera. La Nuova Zelanda era appena dietro alla Turchia con 27.640 post complessivi. Di seguito, abbiamo la Finlandia con 26.773 post, l'Australia completa la top ten con 26.226 post combinati su Instagram.

Paesi da vedere a primavera: l'Italia 11ª

L'Italia si è classificata appena fuori dalla top 10, all'undicesimo posto, con 22.636 post combinati. #SpringInItalia è stato taggato 17.912 volte e #ItaliaFlowers è stato utilizzato in 4.492 post.

L'arrivo della primavera è bello nel nostro Paese: senza dubbio le persone sono state spinte a pubblicare un post a riguardo, dopo aver visto luoghi come Piazza di Spagna ricoperta di fiori per la Festa della Primavera. I fiori sono una parte importante delle celebrazioni primaverili qui. In tutta Italia, si possono trovare festival di infiorata dalla tarda primavera all'inizio dell'estate, dove petali e fiori vengono disposti con cura per creare motivi e quadri intricati. È una tradizione che risale addirittura al XVII secolo e si svolge solitamente in occasione della festa del Corpus Domini. Alcune delle città dove è possibile vedere l'infiorata sono: Tortolì sulla costa della Sardegna, Campobasso nel sud dell'Italia e, nel centro Italia, Alatri. Quest'ultima città è particolarmente nota per le sue esposizioni floreali. La primavera è anche un ottimo periodo per l'industria alimentare qui, con gli straordinari prodotti locali che arrivano di stagionali, dagli asparagi bianchi ai fiori di zucca.

Paese che vai primavera che trovi

«Pensiamo che questa top 20 sia una selezione davvero interessante di Paesi, ognuno con le proprie tradizioni primaverili - Aleksandrs Buraks, responsabile della crescita presso DiscoverCars.com - Qualcosa che ci piace della lista è il fatto che la primavera in ciascuno di questi paesi sarà un'esperienza diversa, a seconda del periodo dell'anno in cui cade. Se dovessi visitare l'Australia o la Nuova Zelanda in primavera, viaggerai da settembre a novembre, il che significa che potresti vedere due primavere nello stesso anno! L'Italia è un Paese bellissimo con tante cose da fare in primavera. In tutto il paese ci saranno celebrazioni della Pasqua e dell'arrivo della primavera. A livello più regionale, ci sono tutti i tipi di eventi speciali come la Festa Della Sensa di Venezia e la stagione lirica all'aperto di Roma che inizia ogni maggio. La campagna italiana si anima nella stagione primaverile, con gli alberi in piena fioritura e fiori di campo a perdita d'occhio».