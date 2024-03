Le colombe salate dei pasticceri italiani: ecco come e dove comprarle

Con l'avvicinarsi della Pasqua, la tradizione culinaria si rinnova con un tocco innovativo: le colombe salate. In un'originale reinterpretazione gastronomica, pasticceri e chef di tutta Italia si cimentano nella creazione di queste prelibatezze pasquali dal sapore inedito.

La Colomba salata 2024 (foto: paneangeli.it)

Dall'affascinante connubio tra tradizione e creatività emergono proposte sorprendenti, come la colomba di Denis Dianin che celebra la tradizione del territorio veneto con sorprendenti accostamenti di ingredienti regionali. A Napoli invece la Pasticceria De Vivo si ispira al Casatiello sugna e pepe per la sua colomba salata. Da nord a sud, le panetterie diventano laboratori di eccellenza dove le sapienti mani dei pasticceri trasformano l'impasto in autentiche opere d'arte culinarie. Lasciatevi tentare dalle proposte più insolite e deliziose, e lasciate che la magia della Pasqua si diffonda attraverso il gusto e l'aroma di queste prelibatezze uniche.

Colombe salate: ecco alcune proposte particolari

Denis Dianin

La Colomba salata di Denis Dianin (foto: lacucinaitaliana.it)

Di grande effetto per la presentazione insolita, quella del pasticcere padovano Denis Dianin, in tre strati differenti per valorizzare le eccellenze del territorio veneto: battuta di Sorana veneta, tartufo nero e maionese leggera al rafano padovano; gallina padovana in saor ed il suo foie gras, infine la uova, asparagi di Pernumia e sardina di Chioggia marinata. Solo su prenotazione.

Dianin | Via Monte Grappa 30 | 35030 Selvazzano Dentro (Pd) | Tel 049 637201

Pasticceria De Vivo

La colomba salata della pasticceria De Vivo (foto: www.cibotoday.it)

Si ispira al "Casatiello sugna e pepe" che non può mancare sulla tavola Pasquale Napoletana e che per tradizione viene consumato il Sabato Santo e il lunedì di "Pasquetta". Un soffice impasto lievitato salato arricchito con sugna, pepe, pancetta, capicollo, salame, aglio e peperoncino.

Pasticceria De Vivo | Via Roma 36 | 80045 Pompei (Na) | Tel 081 863 1163

Forno Brisa

La Colomba salata del Forno Brisa (foto: foodoteka.com)

Forno Brisa presenta la "Bolomba", una rivisitazione salata della tradizionale colomba pasquale, omaggiando la ricca tradizione gastronomica di Bologna. Questo lievitato unico unisce Parmigiano Reggiano proveniente dal rinomato Caseificio Rosola di Zocca e la prelibata mortadella del laboratorio artigianale bolognese, Artigian Quality, selezionati per la loro qualità. Il risultato è un'esperienza sensoriale unica, che fonde sapori autentici con la maestria della panificazione tradizionale. La Bolomba rappresenta un tributo alla comunità e alla cultura culinaria di Bologna, esprimendo la passione di Forno Brisa per le eccellenze locali e la collaborazione con piccole realtà artigianali.

Forno Brisa | Via Galliera 34d | 40121 Bologna (Bo) | Tel 051 248556