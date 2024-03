Palermo, linea dura per contrastare la mala-movida: ecco tutte le nuove regole

Stop alle bevande in vetro all'aperto dopo le 22, orari più restrittivi per la musica (con più tutele per il centro storico) e obblighi per gli esercenti che vanno dalla videosorveglianza al biglietto elettronico per accedere alle discoteche. Il Comune di Palermo decide di limitare la mala-movida con queste nuove regole, che entreranno in vigore da martedì 19 marzo. Scopriamo quali sono le nuove disposizioni nel capoluogo siciliano.

Nuove regole stringenti diramate dal Comune di Palermo per combattere la malamovida

Movida a Palermo, le nuove regole: la sicurezza

In primis,Il nuovo regolamento, in linea con le direttive della prefettura, impone l'installazione di telecamere di sorveglianza nei locali notturni entro sei mesi. Inoltre, le discoteche sono tenute a richiedere biglietti online nominativi. Ai gestori dei locali viene anche chiesto di vigilare attentamente sulle aree circostanti per garantire la quiete pubblica e di segnalare prontamente alle forze dell'ordine qualsiasi episodio di violenza o problemi di decoro e ordine pubblico. Inoltre, devono occuparsi della pulizia dei rifiuti derivanti dalle consumazioni dei clienti nel perimetro del suolo pubblico assegnato o entro un raggio di 10 metri dalla soglia del locale.

Movida a Palermo, le nuove regole: musica e orari

Altro capitolo delicato: la musica, che nelle discoteche che non potrà protrarsi oltre le 5 del mattino, mentre nel centro storico il limite sarà alle 3. In questa zona, non saranno rilasciate nuove licenze oltre alle 10 attuali. Per quanto riguarda gli orari di diffusione sonora, ci sono differenziazioni tra l'interno ed l'esterno dei locali e tra il centro storico e il resto della città. Nel centro storico, su richiesta dei comitati dei residenti, sono previste le restrizioni più rigide: all'interno dei bar/pub, la musica dovrà cessare alle 23 nei giorni feriali e alle 24 il venerdì, il sabato e nei prefestivi. Queste restrizioni si applicano anche all'esterno sui marciapiedi e nei dehors. Nel resto della città, i locali dovranno interrompere la musica all'una nei giorni feriali e alle 2 nel fine settimana e nei prefestivi. In ogni caso, gli esercenti devono garantire che i locali siano insonorizzati e devono ottenere perizie fotometriche.

Musica di notte a Palermo: previste delle eccezioni

Ci sono alcune eccezioni previste: in determinati giorni dell'anno, la musica potrà continuare fino alle 3 del mattino. Questi giorni includono il 14 febbraio, il periodo da giovedì a martedì grasso di Carnevale, il 14 luglio, il 14 agosto, il 31 ottobre, la settimana tra Natale e Capodanno (24-31 dicembre) e il 5 gennaio. Inoltre, il sindaco, con l'approvazione dell'assessore alle Attività produttive e il parere del Consiglio comunale, potrà regolare gli spettacoli o intrattenimenti musicali e danzanti tramite un'ordinanza, purché siano eventi occasionali, e potrà anche applicare ulteriori limitazioni, anche riguardo a zone specifiche della città.

Movida a Palermo, le nuove regole: stop al vetro

Inoltre, dopo le 22, non sarà più consentito consumare bevande in contenitori di vetro o lattina al di fuori dei locali o delle aree autorizzate del suolo pubblico, e questa restrizione si applicherà a tutti, non solo ai clienti dei locali. Poi, gli esercizi di vicinato, come i minimarket, non potranno vendere alcolici dopo le 22 e fino alle 6 del mattino.

Movida a Palermo, le nuove regole: le sale giochi

Le sale giochi e le sale scommesse, invece, potranno restare aperte dalle 10 alle 24, festivi inclusi. Le slot machine invece funzioneranno solo dalle 15 alle 20, mentre un'apposita ordinanza sindacale regolamenterà le sale da bingo.

Movida a Palermo, le nuove regole: multe e sequestri

Le violazioni del regolamento comportano multe dai 25 ai 500 euro, ma sono previsti sequestri amministrativi delle bevande in vetro per 5 giorni. E per i locali che violano le norme in materia acustica è previsto il sequestro della strumentazione e la chiusura per 5 giorni. In caso di recidiva entro 24 mesi, si può persino rischiare la revoca o la sospensione della licenza.