Sostegno eccellenze gastronomiche e alimentari: il 12 marzo piattaforma operativa

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande relative al “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, gestita da Invitalia, sarà nuovamente operativa a partire dal 12 marzo 2024 alle ore 10.00, fino al 13 maggio alle ore 12.00.

La piattaforma sarà operativa dal 12 marzo al 13 maggio

A comunicarlo è la stessa società, dopo i problemi riscontrati il giorno dell’apertura dei termini che avevano portato al blocco della piattaforma. Sempre Invitalia assicura che le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione.

Cos’è il Fondo per il sostegno alle eccellenze gastronomiche e alimentari

Il “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” è un incentivo rivolto alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, che si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

Sono previsti due canali: uno per i “Giovani diplomati”, l’altro per “Macchinari e beni strumentali”

In totale la dotazione del Fondo è di 76 i milioni di euro (al lordo degli oneri per la gestione della misura) e sono previsti due canali: uno per i “Giovani diplomati”, l’altro per “Macchinari e beni strumentali”.

Cosa è successo il giorno dell’apertura delle domande per il Fondo per il sostegno alle eccellenze gastronomiche e alimentari

Il 1° marzo erano stati aperti i termini per presentare le domande, ma il sito era andato in tilt molto presto, come aveva denunciato la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) che immediatamente aveva richiesto una sospensione per permettere la corretta presentazione da parte di tutti.

Ci si prepara alla riapertura dei termini per presentare le domande

Una sospensione che è stata disposta e ora ci si prepara alla riapertura, con la speranza che non si verifichino ulteriori disservizi.