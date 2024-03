 Si è chiusa la 44ª edizione di Tirreno CT: fiera di riferimento per l’ospitalità

Con grande successo, in termini di partecipazione, ma anche di volumi di affari, si è chiusa a Carrarafiere la quarantaquattresima edizione di Tirreno CT, la fiera di riferimento per l’ospitalità che, insieme a Balnearia, ha popolato per quattro giorni, dal 3 al 6 marzo scorsi, i padiglioni di una fiera presa d’assalto da operatori del settore.

Si è chiusa a Carrarafiere la quarantaquattresima edizione di Tirreno C.T.

Tirreno CT, i segreti del successo della fiera

Un successo segnato non solo dall’incontro tra domanda e offerta, ormai fiore all’occhiello dell’appuntamento toscano, ma anche dalle tante attività che le associazioni di categoria hanno svolto in fiera. A partire dal Pentathlon della cucina italiana e dalla novità di quest’anno, il Triathlon, per la cucina al microonde, due appuntamenti che hanno richiamato in fiera cuochi di tutto il mondo. Anche la formazione è stata al centro della manifestazione grazie alla partecipazione della Scuola Tessieri che ha animato le giornate con tante iniziative portate avanti dai più famosi professionisti del settore.

Sono state tante le attività che le associazioni di categoria hanno svolto in fiera

Anche il mondo della panificazione e della pasticceria è stato al centro dei tanti appuntamenti di rilievo nazionale promossi a Tirreno CT da uno dei partner storici, la Federazione italiana pasticceri, gelatieri e cioccolatieri (Fipcg) che anche quest’anno ha animato la manifestazione con i concorsi per il miglior pane, la migliora colomba e i migliori pasticceri d’Italia. Importante vetrina anche per il mondo della gelateria con l’Oscar del Gelato che ogni giorno ha messo alla prova tanti professionisti del settore.

Tra i dati positivi di questa edizione anche la crescita in termini di presenza del settore vitivinicolo italiano. Non solo con la partecipazione delle associazioni, in particolare la Fisar che ha dato vita a un ricco programma di degustazioni per il pubblico, ma anche per i tanti marchi nazionali che hanno scelto Tirreno CT come appuntamento immancabile. L’evento di Carrarafiere si conferma un unico nel suo genere. Appuntamento al 2025 con la 45ª edizione.

Tirreno Trade

Via Dorsale 9, Scala 9/c, int. 29 - 54100 Massa (Ms)

Tel 0585 791770