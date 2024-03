Sette anni di Pizzium: festa con pizza speciale e bollicine

L’8 marzo per Pizzium non è solo la Festa della donna, ma anche il suo 7° compleanno. Per festeggiare, un calice di bollicine arriverà al tavolo degli iscritti al programma fidelity card “Pizza Lovers” e gli avventori avranno la possibilità di ordinare la pizza celebrativa, Emilia-Romagna presente nelle proposte del 2019. In menu dall'8 al 22 marzo come pizza speciale, l’Emilia-Romagna 2019 è una base bianca con mortadella e burrata che rappresenta perfettamente il manifesto della filosofia del brand: materie prime italiane di altissima qualità e attenzione alla loro territorialità.

Pizzium e Crocca, fatturato netto di 43,5 milioni di euro nel 2023

L’anniversario è anche il momento per tirare le somme di un percorso costellato di successi. Infatti, Pizzium, fondato da Nanni Arbellini e Stefano Saturnino nel 2017 è oggi un gruppo, di cui fa parte anche il brand Crocca, che ha chiuso il 2023, con un fatturato netto di 43,5 milioni di euro, segnando una crescita del 45% rispetto al 2022 e un Ebitda di circa il 20%. Questi numeri evidenziano una forte crescita.

Nel 2023 aperti 15 locali tra Pizzium e Crocca

In particolare, il brand Pizzium ha contribuito con un fatturato netto di 39,5 milioni di euro. Il 2023 è stato un anno importante anche per lo sviluppo dei locali del Gruppo, sono stati, infatti, inaugurati 15 tra i due brand. Questa forte espansione ha portato il numero totale dei locali a 52 dimostrando un dinamismo unico nel panorama italiano.

I primi mesi del 2024 non mostrano segni di rallentamento, anzi quest’anno sono previste almeno altre 12 nuove aperture. È di questi giorni l’inaugurazione di Pizzium a Trieste e sono in cantiere nuove location ad Alessandria, Rimini e Ferrara. Per il brand Crocca, arriveranno, dopo l’apertura di febbraio a Milano in via Vigevano, due nuovi locali a Milano in via California e via Plinio.

Napoletana o croccante, da Pizzium e Crocca quello che conta è la qualità

I brand, la capillarità e i numeri del Gruppo lo rendono il polo della pizza italiana di qualità nella versione napoletana o croccante. Pizzium si distingue per il suo impasto napoletano a lunga lievitazione realizzato con una miscela di grani a cui viene aggiunto il germe di grano e per i condimenti di altissima qualità. Ma il fattore determinante dell’insegna è il menu delle pizze regionali che si caratterizzano per gli ingredienti locali delle diverse zone d’Italia.

Crocca racconta invece un viaggio nel mondo della pizza bassa e croccante, di forma tonda e generosa realizzata con materie prime di qualità che ripropongono i sapori forti e semplici dei mitici Anni ‘70 e ‘80. Il panetto da 180 grammi è ottenuto grazie a una miscela di farina 0 con aggiunta di farina di mais che permette di ottenere una base digeribile e fragrante, guarnita di ingredienti rigorosamente italiani.