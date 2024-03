Turismo in traghetto in crescita: le destinazioni preferite dagli italiani

Sardegna, Sicilia e Tremiti in estate, Napoli e le isole del suo golfo in primavera. A svelare le destinazioni più in voga in Italia e all’estero è Ferryhopper, piattaforma di prenotazione online per traghetti.

Il turismo in traghetto è in crescita

La crescita del traffico via mare in Italia per i traghetti registra un buon andamento, come emerge dall’ultimo report trimestrale dell’Osservatorio sulle tendenze di mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: secondo i dati dell’AdSP (Autorità di sistema portuale) relativi al primo bimestre del 2023, si evidenzia sempre maggior utilizzo da parte degli italiani del sistema di circolazione marittima, con un incremento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Dove andranno gli italiani in traghetto?

Nel 2024, infatti, le mete che si posizionano in cima alla lista delle preferenze per le vacanze di Pasqua e per i ponti primaverili sono Napoli e le isole del Golfo (Capri, Ischia, Procida) insieme alla Costiera Amalfitana, tutte destinazioni collegate con la terraferma imbarcandosi nel capoluogo campano e a Salerno.

Sono ambite poi le Isole Pontine e l’Elba, popolari le prime perché trendy e avvolte dal mare più incredibile e la seconda (raggiungibile da Piombino) ricca di natura e attività sportive. Favorita è anche la Sicilia, specialmente nel caso di pause più lunghe, che beneficia dei collegamenti frequenti da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Reggio Calabria e Villa San Giovanni tratte interessanti soprattutto per coloro che vogliano vivere la vacanza in autonomia, portando con sé l’auto o il camper.

Sardegna, Sicilia e Tremiti in estate, Napoli e le isole del suo golfo in primavera

E c’è già chi, tra gli italiani, ha già deciso dove andare quest’estate, per trascorrere le meritate ferie. Restando al di qua dei confini, vanno per la maggiore la Sardegna, seguita di nuovo dalla Sicilia con l’island hopping nei suoi arcipelaghi delle Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo) e delle Eolie (principalmente Lipari, Stromboli, Vulcano e Panarea) e, subito dopo, le isole Tremiti, facili da raggiungere nel mare Adriatico.

Chi preferisce andare all’estero ha invece puntato sulla Grecia, sulla Croazia, sull’Albania (diventata molto popolare negli ultimi anni e riconfermatasi meta di vacanza per il 2024), sulla Spagna, con la scelta tra le varie isole Baleari (Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca) e su Malta.

Il ruolo di Ferryhopper nel turismo via traghetto

Il sito e l’app di Ferryhopper consentono «di acquistare il biglietto in pochi clic e di risparmia grazie a un algoritmo innovativo» che permette la comparazione di tutte le compagnie di navigazione e di tariffe per quella data specifica. Ferryhopper permette quindi di viaggiare facilmente in traghetto o aliscafo in Italia.

Ferryhopper ha investito in tecnologia all’avanguardia e nell’intelligenza artificiale

Riconoscendo «la natura frammentata del mercato dei traghetti, infatti, Ferryhopper diventa il compagno di viaggio per eccellenza, investendo in tecnologia all’avanguardia e nell’intelligenza artificiale, sempre migliorando l’esperienza del cliente per renderla più` accessibile e piacevole», fanno sapere dall’azienda.

«Portando innovazione nel settore dei viaggi, con l’uso strategico della IA, essa è pronta a soddisfare le esigenze dei moderni viaggiatori in modo intuitivo e rivoluzionario, sfruttando l’apprendimento automatico che facilita i processi interni aiutando ad anticipare le richieste dei clienti», dicono da Ferryhopper.

Christos Spatharakis, ceo e co-founder di Ferryhopper racconta: «Siamo nati nel 2016, quando il panorama dei viaggi in traghetto era molto diverso rispetto a oggi, sia in termini di esigenze che di standard. Allora credevamo, e continuiamo a credere, che la digitalizzazione fosse la strada giusta da seguire, soprattutto per i viaggi via mare. Al momento non potremmo essere più` orgogliosi di aver seguito quella strada, che ci ha appunto portato a essere dei rivoluzionari e dei leader del settore. In Italia e nel resto d'Europa il panorama dei viaggi in traghetto si sta evolvendo e siamo contentissimi di trovarci in prima linea, pronti a opporci a tutto ciò` che ostacola il progresso nel nostro campo. Puntiamo in alto e lavoriamo costantemente per fornire agli utenti dati trasparenti, supporto per viaggiare in modo sicuro e divertente, nonché´ strumenti digitali utili per personalizzare il proprio itinerario».

Sul tema, Cinzia Corroppoli, responsabile commerciale Italia, aggiunge: «Nel post-pandemia, i viaggiatori sono sempre più` interessati a opzioni flessibili, e anche il settore dei traghetti si sta adattando a questo cambiamento; dalla possibilità` di acquistare biglietti aperti, fino a quella di aggiungere servizi extra, come l’accesso prioritario a canali di Assistenza Clienti dedicati. La sostenibilità` e` l’altra grande priorità` nel settore, con gli operatori che investono sempre piu` in tecnologie ecocompatibili, come le navi alimentate a Gnl, per ridurre al minimo l'impatto ambientale. In particolare, l’Italia occupa un ruolo centrale nel nostro piano di sviluppo, data l’importanza dei collegamenti in traghetto nel Belpaese, indispensabili sia ai residenti che ai turisti».