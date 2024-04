Bluserena presenta a Milano un nuovo volto del turismo

Dodici, tra hotel e resort estivi, affacciati sulle coste più belle della Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo e 1 hotel sulla neve, per un totale di 4.200 camere e la disponibilità di 12mila posti letti. Queste strutture veramente incantevoli, nel 2023 hanno registrato 1,2 milioni di presenze di cui il 45% classificati come ospiti fidelizzati, distribuiti fra il 75% delle famiglie e il 35% delle coppie che rappresentano il target di Bluserena, società che da 30 anni offre vacanze meravigliose.

Bluserena el 2023 ha investito 55 milioni di euro per rinnovare strutture e servizi dei resort

Bluserena si racconta a MIlano

Tant'è che a Milano, presso l'hub di Identità Golose scelto per presentare la nuova immagine di quello che è il primo gruppo italiano con camere che si affacciano sul mare. Marcello Cicalò, ceo di Bluserena, insieme a Maria Antonella D'Urbano e Anna Laura Paoletti, rispettivamente direttore marketing e pr coordinator, orgogliosamente hanno affermato che «siamo il simbolo di accoglienza, di spiagge e luoghi bellissimi, di momenti indimenticabili per tutta la famiglia per i tantissimi servizi e le mille attenzioni che assicuriamo ai nostri ospiti».

A Milano, poi, Anna Laura Paoletti ha presentato l'universo Bluserena con una nuova immagine, mostrando le esperienze che si possono vivere nelle 13 strutture attraverso il racconto di chi vi lavora come lo chef, i camerieri, gli animatori, in particolare il capo che poi è quello che riesce e coinvolgere gli ospiti dell'albergo. «Per questo, con anticipo, comunichiamo il nome del capo animatore delle singole strutture - dice Paoletti -, visto che molti ospiti scelgono la struttura dove prenotare anche in base alla equipe di animazione che vi troveranno».

Bluserena, un nuovo volto

Mentre Cicalò e D'Urbano, hanno pensato di più a presentare il volto nuovo di Bluserena, visto che nel 2023 sono stati investiti 55 milioni di euro per rinnovare strutture e servizi dei resort che hanno interessato la hall, il ristorante, la spiaggia, tutta l'attrezzatura e, così gli ospiti avranno la sensazione di trovarsi in un hotel diverso di quello dell'anno prima.

Uno dei cavalli di battaglia per la stagione 2024 è la nuova formula Full All Inclusive

Sotto l'aspetto gestionale, la nuova strategia di Bluserena punta sull'ampliamento della stagione, internazionalizzazione della clientela, piano di espansione con l'acquisizione di nuove strutture magari in regioni dove Bluserena non è ancora presente. Per questo «continuiamo a migliorare e arricchire i servizi che da sempre caratterizzano i nostri resort, in particolare quelli dedicati ai bambini, ai teenager e agli amanti dello sport», ha sottolineato Cicalò, entrato in azienda un anno e mezzo fa. Uno dei cavalli di battaglia per la stagione 2024 è la nuova formula Full All Inclusive, per vivere una vacanza senza pensieri nel meraviglioso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna.

«Gli ospiti che sceglieranno le camere Prestige avranno una piscina con il bar tutto per loro, un'area riservata al ristorante con pranzo e cena serviti al tavolo, area lobby e check-in dedicati», ha scritto il ceo nell'introduzione del catalogo 2024. Spiegando, poi che «ci siamo ispirati all'esclusività e al massimo comfort anche per le novità dell'estate del Calaserena Resort in Sardegna, dove gli ospiti che soggiornano nelle nuovissime suite avranno un nuovo ristorante riservato, La Brezza».