Da Bergamo a Brescia in bicicletta: inaugurata la Ciclovia culturale

Bergamo e Brescia rimangono unite anche dopo la Capitale italiana della cultura. Ne è un esempio la “Ciclovia culturale Bergamo-Brescia 2023”, un percorso ciclabile lungo 74 km e che attraversa 16 comuni, aperto ufficialmente il 13 aprile con una biciclettata inaugurale a cui hanno partecipato i sindaci coinvolti e Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, pe la quale «la “ciclovia culturale Bergamo-Brescia” unisce due straordinarie città d’arte lombarde e ne raddoppia la forza turistica».

Inaugurata la ciclovia che collega Bergamo e Brescia

Ciclovia culturale Bergamo-Brescia 2023: il percorso

L’itinerario inaugurale ha previsto la partenza da Bergamo, toccando poi Seriate, Orio al Serio, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Grumello del Monte, Castelli Calepio, Credaro, Villongo, Sarnico e Paratico (Bs). Come da programma i sindaci delle cittadine-tappa del percorso si sono uniti all’iniziativa “sulle due ruote” e tutti insieme hanno raggiunto il “traguardo”: Paratico.

Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia

«Ringrazio i sindaci e presidenti della Provincia di Bergamo e di Brescia per l’invito ma soprattutto per questa importante infrastruttura che permetterà a tanti turisti, visitatori e locali di "immergersi" nei territori che collegano le nostre due province lombarde, tra vigneti, cantine, castelli, cascine e agriturismi, monasteri e siti culturali – sottolinea Mazzali - Un viaggio in bicicletta per scoprire quel senso di libertà, pace e quel sapore antico che le nostre campagne lombarde ci regalano, ripercorrendo le stesse vie che venivano battute nel Medioevo o seguendo i tracciati delle ferrovie storiche, fino a raggiungere paesaggi lacustri mozzafiato, capaci di aprire il cuore, come le sponde del lago d’Iseo».