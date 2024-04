Luca Zaia onorato dall’Accademia Del Tartufo nel Mondo durante il Vinitaly 2024

Giuseppe Cristini, Direttore Dell'Accademia, Fabio Zandonà, Maestro del tartufo Veneto, e Fabio Cegan, Maestro Cavatore del Tartufo Veneto, hanno ufficialmente conferito a Luca Zaia il riconoscimento per il suo impegno e la sua visione nel settore enogastronomico, sia in qualità di Ministro che di Presidente della Regione Veneto. Questo premio celebra Zaia come un vero difensore della biodiversità, con un focus particolare sulla promozione del tartufo.

Luca Zaia durante la premiazione a Vinitaly 2024

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riceve il prestigioso riconoscimento di Presidente Gourmet e Ambasciatore del tartufo Veneto a livello globale.

L'incoronazione è stata accompagnata dalla presentazione di una ricetta emblematica del Veneto: il risotto vialone nano IGP di Verona, cremoso con morlacco del Grappa a latte crudo di malga e arricchito da abbondante tartufo stagionale del Veneto. Per adattarsi a tutti i gusti, il risotto viene proposto sia in versione vegetariana con brodo vegetale, sedano di Rubbio e carota di Chioggia, sia in versione più ricca con brodo di carne e cappello del prete, seguendo la filosofia del "millimetro zero".

Il Veneto si distingue per i suoi 7 areali tartufigeni distribuiti in tutte le province, che sostengono la presenza di tutti i 9 tipi di tartufi edibili disponibili durante l'anno e coinvolti circa 6000 tartufai locali nella raccolta. Con questa varietà, la regione vanta oltre 1000 ricette tradizionali che spaziano dagli antipasti ai dessert, grazie anche alle numerose indicazioni geografiche protette (DOP e IGP).

Con queste premesse, il Veneto è pronto a sedurre i palati dei turisti con un'ampia offerta culinaria e un programma di promozione e valorizzazione già in pieno svolgimento.