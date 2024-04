Nasce la prima guida dedicata ai migliori beach club in Italia

L'Italia dei beach club non ha più segreti, grazie all'uscita della prima guida dedicata al mondo degli stabilimenti balneari. Questa selezione è il risultato di un viaggio di oltre novemila chilometri attraverso tutta la costa italiana, lungo cinque mari e quindici regioni, per un totale di 225 strutture che rappresentano il meglio dell'offerta in ogni ambito. A compiere questo viaggio sono stati i curatori della guida, il giornalista Andrea Guolo e l'attrice Tiziana Di Masi nel ruolo di consulente esperienziale.

Alla scoperta dei migliori beach club d'Italia

Guida ai migliori beach club in Italia: come funziona la valutazione

Ogni scheda racconta l'esperienza, il mood e l'unicità del beach club visitato. E per ogni regione sono stati selezionati i cinque best beach club. L'attribuzione di un voto espresso in centesimi per ciascun criterio - location, servizi, design, food, beverage e mood della struttura - ha dato origine alla graduatoria finale, da uno a tre ombrelloni. E sono ben 14 gli stabilimenti italiani che hanno ottenuto, secondo il giudizio dei curatori, il massimo riconoscimento concesso dalla guida ovvero i tre ombrelloni gold. Quali sono? Per scoprirlo occorrerà attendere fino al 3 maggio, il giorno in cui la guida sarà presente nelle migliori librerie e negli store online.

Italianbeach.club: il nuovo portale per gli amanti del mare

Il progetto, unico nel suo genere in Italia, va a coprire un canale finora scoperto nonostante la sua importanza economica e sociale nel periodo estivo. Inoltre, ha una valenza multimediale: dalla guida nascono il sito italianbeach.club e i canali social collegati. Il sito, disponibile anche in lingua inglese, sarà il punto di riferimento per la ricerca degli stabilimenti balneari da parte dei turisti internazionali che vengono a visitare l'Italia. La guida si rivolge naturalmente ai beach lovers ma può essere anche un utile strumento di confronto per gli operatori del comparto che, per la prima volta, hanno a disposizione una mappa dell'offerta completa, e anche per le istituzioni, in vista dell'applicazione della direttiva Bolkestein.