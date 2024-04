Luca Zaia, presidente Gourmet, promuove l'iniziativa del tartufo veneto annuale al Vinitaly

Il Risotto Vialone Nano IGP veronese, mantecato con Morlacco del Grappa, formaggio lavorato in malga con latte crudo, e abbondantemente condito con fresco tartufo veneto di stagione, è stato proclamato il piatto della "Perfezione Veneta" nel mondo. Questa iniziativa culinaria è stata presentata per la prima volta in occasione della 56ª edizione del Vinitaly, evento durante il quale il tartufo ha ricevuto un'attenzione senza precedenti.

Il momento della premiazione di Luca Zaia

L'intera operazione è stata fortemente voluta dalla Regione Veneto, che ha scelto di dare continuità alla celebrazione del formaggio iniziata a Caseus a ottobre, portandola al Vinitaly per deliziare il palato delle migliaia di appassionati. Gli visitatori del padiglione della Regione Veneto hanno potuto sperimentare un'esclusiva combinazione di sapori, dove tartufo, formaggio e vino si sono fusi in un abbraccio gastronomico unico.

Questo evento ha non solo valorizzato prodotti di eccellenza del territorio, ma ha anche contribuito a rafforzare l'identità culturale e turistica della regione. La Regione Veneto, che ogni anno attrae 72 milioni di visitatori e genera un fatturato di 18 miliardi di euro, ha visto in questo evento una potente leva per la promozione della ristorazione di qualità e del turismo enogastronomico.

In questo contesto di grande valore promozionale e culturale, il Presidente Zaia è stato onorato dal Comitato scientifico dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, che gli ha conferito il titolo di Presidente Gourmet e Ambasciatore del tartufo veneto a livello internazionale. Il riconoscimento è stato accompagnato da un diploma, una medaglia e un cappello accademico, celebrando così il suo impegno nella valorizzazione dei prodotti locali.

Luca Zaia e Giuseppe Cristini

L'evento ha anche segnato l'avvio di un ampio progetto, "Il tartufo Veneto ed il Veneto dei tartufi", che mira a promuovere queste eccellenze durante tutto l'anno. Parte integrante di questo progetto è l'adozione del Risotto Vialone Nano IGP con Morlacco del Grappa e tartufo come piatto simbolo della cucina veneta, proposto ora in ristoranti, trattorie e osterie in tutto il Veneto e oltre, consolidando così il brand di questa esclusiva e raffinata tradizione culinaria nel panorama internazionale.

