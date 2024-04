Vignetta Svizzera: la ricetta perfetta per viaggiare senza pensieri

Proprio come avviene in una cucina, è il giusto mix fra ingredienti della tradizione e tecniche innovative a trasformare un piatto buono in uno straordinario. Basandosi su questo principio, la nuova vignetta Svizzera ha reso l'esperienza di viaggio nel Paese d’oltralpe nettamente migliore rispetto alla passato, eliminando il rischio di multe salate.

Gustarsi le Alpi con un click

Questo contrassegno digitale, molto più facile da utilizzare grazie alla nuova modalità di acquisto online, aggiunge un tocco di modernità ai viaggi, permettendo ai viaggiatori di varcare i confini svizzeri già muniti di bollino autostradale e senza il retrogusto amaro delle soste forzate. Per questo motivo la nuova vignetta ha riscosso grande successo fra i turisti e trasfrontalieri italiani che si recano in Svizzera con regolarità.

Un mix perfetto fra praticità e convenienza

La nuova vignetta elettronica, lanciata ufficialmente l'1 agosto 2023, può essere acquistata comodamente online tramite siti autorizzati come Vignetteswitzerland.com/it/ o il portale dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza delle Frontiere svizzero (FOCBS). Questa nuova modalità elimina del tutto la necessità di fermarsi a una stazione di servizio o a un ufficio postale per acquistare una vignetta adesiva da attaccare al parabrezza. E se questo non fosse abbastanza, sappi che il suo prezzo è rimasto invariato: 40 CHF che permettono di viaggiare su tutte le autostrade e superstrade svizzere per un anno intero.

Il piatto forte: la targa

Altro effettivo vantaggio della vignetta digitale è il fatto di essere virtualmente collegata al numero di targa del veicolo e non alla sua carrozzeria come accadeva un tempo. Un cambiamento radicale che garantisce un risparmio notevole a tutti i proprietari di veicoli con targa trasferibile, ma non solo. Infatti, se acquistata online, la vignetta Svizzera 2024 è immediatamente valida e fino al 31 gennaio 2025 non necessita di essere rimossa o sostituita, anche in caso di cambio del parabrezza o del veicolo in toto. In fase d’acquisto il numero di targa viene registrato automaticamente nel sistema elettronico stradale svizzero, fino alla scadenza della vignetta.

Recensioni stellate

Dal suo lancio avvenuto quasi un anno fa, la vignetta digitale ha registrato vendite impressionanti, raggiungendo attualmente più di 2,5 milioni di acquisti e ottenendo feedback positivi