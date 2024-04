Mauto Café: un aperitivo per Ayrton Senna e i sapori del Brasile

In occasione della mostra "Ayrton Senna Forever", in corso al Museo nazionale dell'automobile di Torino dal 24 aprile al 13 ottobre, il Mauto Café propone un aperitivo speciale dedicato ad Ayrton Senna, grande pilota brasiliano di Formula 1 scomparso 30 anni fa, e ai sapori della sua terra.

Un aperitivo dedicato ad Ayrton Senna al Mauto di Torino

L'esposizione presenta 253 oggetti appartenuti a Senna, tra cui tute, caschi e le auto che ha guidato nel corso della sua carriera. Per omaggiare il campionissimo, la caffetteria del museo ha creato un menu speciale che comprende il Salgadinho, uno sfizioso spuntino a base di una tasca di pane sfogliato al formaggio fatta in casa, ripiena di roast beef di Picanha, chips di platano e mango. Il tutto accompagnato da un cocktail signature creato per l'occasione, il Good Morning Brazil, a base di Cachaca, Mango, Lime e caffè.

Chi era Ayrton Senna in breve, una leggenda del motorsport

Ayrton Senna da Silva (San Paolo, 21 marzo 1960 - Bologna, 1° maggio 1994) è stato un pilota di Formula 1 brasiliano, considerato uno dei più grandi - se non il - di tutti i tempi. Ha vinto tre titoli mondiali di Formula 1 (1988, 1990 e 1991) ed è stato l'unico pilota a vincere il Gran premio di Monaco consecutivamente per sei anni (dal 1988 al 1993). Senna, leggenda del motorsport, era famoso per il suo stile di guida spettacolare e per la sua forte tenacia in gara e la sua morte prematura in un incidente al Gran premio di San Marino del 1994 ha sconvolto il mondo intero.