Villa d'Este acquisisce l'Hotel Miralago, 4 stelle sul lago di Como

Villa d'Este ha ufficialmente acquisito l'Hotel Miralago, 4 stelle della famiglia Ambrosini costituito da 40 camere, ristorante e bar in un edificio di sei piani, e situato nella splendida cornice della piazzetta di Cernobbio (Co), dove può vantare una vista panoramica sul lungo lago.

Villa d'Este espande il suo impero con l'acquisizione dell'Hotel Miralago

La storia e il futuro dell'Hotel Miralago, acquistato da Villa d'Este

L'edificio risale agli anni '30 del secolo scorso per poi nel tempo essere in parte trasformato e ammodernato fino all'aggiunta degli ultimi due piani nel 1991. Manilio Ambrosini muove i primi passi nell'ospitalità proprio a Villa d'Este dove in giovinezza lavora come cameriere dopo essersi trasferito sul Lario dalla Valtellina. Dopo una prima esperienza come proprietario dell'Hotel Centrale a metà degli anni Sessanta, acquista l'Hotel Miralago nel 1974 iniziando l'esperienza di famiglia che durerà per i futuri cinquant'anni.

Le redini poi passano ai figli Massimo e Raffaella che nei primi anni 2000 effettuano il passaggio dal tradizionale servizio di hotel con pensione completa chiuso agli ospiti esterni, all'hotel di oggi con una formula più libera per i residenti, un ristorante e un cocktail bar aperti agli ospiti esterni e con uno sviluppo anche architettonico verso il lago grazie alla terrazza esterna sulla piazza. E oggi l'acquisizione da parte di Villa d'Este segna un momento importante. La gestione operativa dell'hotel continuerà senza interruzione fino alla fine della stagione sotto la guida della famiglia Ambrosini con l'attuale personale impiegato. Dopo la chiusura stagionale 2024, inizierà un importante piano di ristrutturazione per adeguare la struttura ai più moderni standard dell'ospitalità ed elevarne il comfort.

Fontana (Villa d'Este): «L'acquisto del Miralago è un tassello importante per il nostro progetto»

Soddisfazione per questa operazione che si ritrova nelle parole di Giuseppe Fontana, presidente del Consiglio di amministrazione di Villa d'Este: «A pochi mesi dall'acquisizione dell'Harry Bar di Cernobbio, siamo molto contenti di poter ora annoverare anche l'Hotel Miralago all'interno del nostro gruppo, edificio storico e simbolo di autentica ospitalità italiana, gestito da due generazioni dalla Famiglia Ambrosini all'insegna della tradizione e del senso di accoglienza. La città di Cernobbio è per noi il luogo ideale dove crescere anche diversificando il nostro portfolio. Lavoriamo ogni giorno a Villa d'Este per far conoscere la destinazione nel mondo e per offrire un'ospitalità d'eccellenza, siamo convinti che l'acquisto dell'Hotel Miralago aggiunga un tassello importante a questo progetto di crescita e sviluppo del nostro magnifico territorio».