Cosa mangiano i tifosi allo stadio e a casa durante una partita di calcio?

Il calcio non è solo un gioco, è un'esperienza che coinvolge anima e corpo, e per molti tifosi italiani anche il palato. Secondo un'indagine commissionata da Heinz a marzo 2024, un italiano su tre ha un rituale scaramantico legato al cibo quando tifa la propria squadra del cuore. Ma quali sono gli alimenti preferiti dagli italiani allo stadio e a casa durante una partita? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Calcio e cibo: quali sono i piatti preferiti dai tifosi italiani allo stadio e a casa?

Cosa mangiano gli italiani allo stadio e a casa durante una partita di calcio?

Per chi segue la partita in poltrona, la pizza è il piatto preferito (50%). L'ambiente domestico favorisce anche il consumo di piatti fatti in casa (31%), segno di una convivialità che si esprime anche a tavola. Allo stadio, invece, il cibo è più pratico e veloce. I panini sono la scelta preferita della metà dei tifosi intervistati (50%), con tre ricette che fanno da padrone: porchetta (35%), hot dog (33%) e salamella (32%).

Quali sono le salse preferite nei panini dei tifosi?

Con panini e patatine non possono mancare le salse: il 54% degli intervistati ne fa uso, consuetudine che le rende un ingrediente simbolo del #calciomangiato. La maionese è in testa (40%), ma anche il ketchup si ritaglia buona parte delle preferenze (26,3%). Salsa BBQ, senape e salsa rosa se la giocano oscillando tra i 6 e gli 8 punti percentuali ciascuna.

I risultati pubblicati da Heinz su un'indagine sulle abitudini dei tifosi allo stadio e a casa

Un'ultima curiosità: tra i calciatori o ex calciatori con cui si vorrebbe condividere un panino fuori dallo stadio stravince Alex Del Piero, seguito in ordine di preferenze da Francesco Totti, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Paolo Maldini e Diego Armando Maradona.