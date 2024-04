Palazzo Utini a Noceto, il nuovo tempio del gusto in Emilia di Enrico Bartolini

L'Emilia Romagna, terra di eccellenze culinarie, si arricchisce di un nuovo gioiello gastronomico: Enrico Bartolini, chef pluripremiato con ben tredici stelle Michelin, infatti, è sbarcato a Noceto, un paese a 15 minuti da Parma, con il suo decimo ristorante di fine dining: Palazzo Utini, un palazzo storico sapientemente riqualificato. Al primo piano dell'edificio, gli interni curati nei minimi dettagli dall'architetto Stefano Guidotti ospiteranno il ristorante gourmet, ma ci sarà spazio anche per un bistrot e per 15 camere e suite che sono pronti ad accogliere gli appassionati del gusto che desiderano immergersi completamente nell'universo gastronomico di Bartolini.

Palazzo Utini, la new entry della scuderia Bartolini (credits: Cook)

La cucina di Palazzo Utini affidata a Roberto Monopoli

«Quando quasi sei anni fa ho visto gli spazi di quello che oggi è Palazzo Utini a Noceto, e il progetto di riqualificazione, ne sono rimasto conquistato» ha raccontato Bartolini a Cook. La cucina, affidata al talentuoso chef Roberto Monopoli, già stellato Michelin a "Villa Grey" a Forte dei Marmi, proporrà un menu che esalta i sapori del territorio emiliano, reinterpretati con la maestria e la creatività che contraddistinguono Bartolini. Accanto a Monopoli, in sala troveremo Alessandra Veronesi, già al Mudec, che guiderà gli ospiti in un percorso sensoriale impeccabile.

Roberto Monopoli sarà lo chef di Palazzo Utini (credits: www.marcobechi.it)

«Questa è una zona davvero interessante dal punto di vista gastronomico, ci sono produttori e materie prime eccezionali. Ci troviamo nel cuore della Food Valley, Patrimonio mondiale dell'Unesco... e, poi, devo dire che luoghi come questo rappresentano per un cuoco un'occasione unica: quella di creare un posto che sia destinazione. Non fraintendetemi, non che un ristorante in una grande città non lo sia, ma in generale è più facile da raggiungere, da approcciare. Insegne come questa, in piccoli paesi della provincia italiana, permettono di valorizzare il territorio e chi ci lavora. E consentono agli chef di avere una clientela spesso più attenta che in città, ospiti che vengono lì affrontando un viaggio perché vogliono vivere l'esperienza che propone» ha aggiunto.

Enrico Bartolini, chef pluripremiato con ben tredici stelle Michelin

L'incontro con Bartolini è avvenuto «a novembre del 2016 alla presentazione della Guida Michelin al Teatro Regio di Parma - ha raccontato Alessandro Utini, patron di questa nuova apertura gourmet e presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. «Nei mesi successivi gli abbiamo presentato il nostro ambizioso progetto e grazie alla stima reciproca abbiamo deciso di unire le rispettive competenze per creare qualcosa di speciale nel panorama della cucina e dell'hotellerie italiana. Vorremmo creare a Noceto un'oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a cinque stelle legata all'autorevolezza di un cuoco come Bartolini e al nome della nostra famiglia che da generazioni tramanda al suo interno valori importanti legati alla qualità e alle tradizioni che hanno reso famose queste terre».

Il menu di Palazzo Utini, nuova apertura di Enrico Bartolini

Come sarà il menu di Palazzo Utini? «Proporremo una cucina creativa, elegante, che mette il vegetale al centro ed è realizzata con prodotti del territorio: come l'ostrica del Po, servita con un jus acidificato, olio di porri e asparagi bianchi - ha annunciato Utini. O, ancora, gli gnocchi di Parmigiano, realizzati senza uova o patate, serviti in una zuppa calda di piselli, rafano e maggiorana» ha svelato Monopoli. Si potrà ordinare alla carta o affidarsi a uno dei due menu degustazione: otto portate il primo, sette il secondo. Quest'ultimo sarà totalmente al buio e proporrà piatti inediti e diversi ogni giorno».